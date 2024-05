Um especialista em inteligência artificial transformou seu falecido pai em um chatbot

A morte de um familiar pode ser o motor mais forte para impulsionar o avanço de qualquer tecnologia. Um especialista em tecnologia e sistemas digitais, que trabalha com inteligência artificial há pelo menos cinco anos, transformou seu pai em um chatbot com voz integrada, com o qual fala para não deixar que a memória de seu progenitor desapareça.

Chama-se James Vlahos e, segundo a BBC, desde que soube que seu pai tinha câncer terminal em 2016, começou a fazer gravações de voz.

"Eu fiz um projeto de história oral com ele, passei horas e horas e horas gravando em áudio a história de sua vida", disse Vlahos. Os registros da voz de seu pai foram combinados com sua pesquisa eventual no campo da inteligência artificial, lá pelo já distante 2017.

Os conhecimentos adquiridos e a experiência permitiram-lhe desenvolver uma aplicação chamada Hereafter AI, com a qual pode conversar com seu pai, já que é um chatbot que responde perguntas com as vozes que ele gravou. Isso foi em 2019, quando a inteligência artificial ainda estava longe de se desenvolver.

"Não é ele se perdendo em uma lembrança confusa. Tenho este maravilhoso compêndio interativo ao qual posso recorrer", diz James na mesma resenha da BBC.

Obviamente, a ciência avançou muito nesse campo. Tanto que agora podemos ter um holograma de qualquer pessoa (viva ou morta) e reproduzir seus movimentos e voz. Na verdade, é um tema discutido no mundo do entretenimento, como na música ou no cinema, onde se deseja trazer artistas falecidos e "revivê-los" em novas produções.

