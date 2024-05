Também era arquiteto? Steve Jobs criou este sistema de escadas para implementar nas lojas da Apple

Steve Jobs era um homem de detalhes. Essa característica foi o que levou a Apple a se tornar o gigante de Cupertino hoje em dia. Os iPhone, iPod, iPad, Mac, AirPod e qualquer outro produto da marca que você possa imaginar foram, são e continuarão sendo importantes. Mas o sucesso da marca reside nos pequenos detalhes que quase ninguém costuma ver.

ANÚNCIO

Um exemplo dessa afirmação são as escadas encontradas em muitas das lojas da Apple ao redor do mundo. Todas, acredite ou não, foram projetadas pelo próprio Steve Jobs, com a ajuda de uma equipe de trabalho, é claro, pois, apesar de ter muitas habilidades no campo da computação, ele certamente não era arquiteto.

No entanto, todas as ideias dessas escadas para as Apple Store vieram de sua mente, de acordo com Computer Hoy. O design realmente pertence ao engenheiro James O’Callaghan. Mas a base de sua implementação é de Steve Jobs.

O que é especial sobre as escadas da Apple Store?

O site mencionado anteriormente explica que as escadas possuem três camadas de vidro. Além disso, possuem uma camada adicional de um material chamado DuPont, que é resistente e durável.

Além disso, cada um dos degraus é suportado por conectores de titânio que sustentam a estrutura. Eles têm gravuras a laser interessantes que evitam que os usuários da Apple (ou os próprios trabalhadores) escorreguem.

Algo muito curioso é que eles têm um sistema de difusão visual que obstrui a visão de vários ângulos, para proteger as mulheres que estão usando saias. Pode parecer uma curiosidade, mas é um exemplo de como a mente de Steve Jobs estava dois passos à frente de qualquer pessoa comum.

Aqueles que têm produtos da Apple sabem que a empresa está em cada detalhe e cobrindo qualquer necessidade que surja.