O Minecraft completa 15 anos e vamos comemorar

Nesta sexta-feira, 17 de maio, às 20h, teremos um novo episódio no streaming estilo “bate-papo” de tecnologia, videogames e tendências, apresentado por nossos jornalistas Vito Martínez (@elvitomartinez) e Consuelo Rehbein (@consu.tech). Mas a edição desta sexta-feira “vestirá verde” porque celebraremos os 15 anos do jogo MINECRAFT e faremos uma viagem pela bem-sucedida existência desta franquia.

Minecraft / FayerWayer

Foi precisamente em 17 de maio, mas do ano de 2009, que Minecraft foi lançado. E desde então, o videogame que começou no XBOX nos proporcionou muitas horas de entretenimento. Migrou para outros consoles, incluiu novos formatos de jogo (como Minecraft Dungeons) e vestiu todo o mercado de videogames com sua estética curiosa de cubos.

Pacotes de conteúdo, mais videogames, acessórios, pelúcias e uma variedade de produtos licenciados continuam sendo desejados por milhões de pessoas ao redor do mundo. Na verdade, existem comunidades dedicadas a construir cenários e mundos no Minecraft: este jogo nos transformou a todos em contadores de novas histórias.

Minecraft / FayerWayer

Minecraft em simples, entretenimento constante

Minecraft é um jogo formado por blocos, criaturas e comunidades. Os blocos podem ser usados para redesenhar o mundo ou construir criações fantásticas. As criaturas podem ser suas amigas ou você pode ter que lutar contra elas, dependendo do seu estilo de jogo. Experimente aventuras épicas neste jogo jogando sozinho ou com amigos, ambas as opções são válidas. A menos que você esteja cavando fundo.

O Minecraft permite que jogue da forma que quiser, seja para expressar a sua criatividade ou para lutar contra creepers e sobreviver à noite.

Conquistas: quebrando recordes

Minecraft já vendeu mais de 300 milhões de cópias até o momento. Desde seu lançamento, Minecraft se tornou uma franquia bilionária, e apenas o negócio de produtos de consumo do Minecraft duplicou sua receita nos últimos dois anos.

Nos mais de 3 anos desde o seu lançamento em maio de 2020, o Minecraft Dungeons alcançou mais de 25 milhões de jogadores. Em 2021, o conteúdo do Minecraft ultrapassou um trilhão de visualizações no YouTube. O Minecraft é jogado em todos os países e territórios do mundo.

Minecraft / FayerWayer

Curiosidades da franquia

Minecraft é um jogo sobre quebrar, coletar e colocar blocos, onde os jogadores trabalham juntos para criar coisas maravilhosas e imaginativas, e isso tem encantado milhões.

Minecraft é o jogo mais vendido de todos os tempos, jogado por milhões de pessoas em todos os países e territórios do mundo, incluindo a Antártida e a Cidade do Vaticano, e um dos jogos mais bem avaliados com uma pontuação Metascore de 93.

Quase quinze anos após o seu lançamento inicial, a franquia Minecraft continua a atrair novos jogadores através de atualizações contínuas do jogo, como Minecraft: Education Edition, Minecraft Dungeons e Minecraft Legends, uma linha diversificada de produtos de consumo, uma crescente biblioteca de conteúdo do Mercado, livros e um filme importante em desenvolvimento.

O Minecraft está amplamente disponível em mais de 20 plataformas - PC, console e dispositivos móveis - e atrai jogadores de todas as idades, demografias e geografias.

Minecraft / FayerWayer

Celebração ao vivo

Esta sexta-feira, 17 de maio, será dedicada 100% ao MINECRAFT com um especial vibrante coordenado junto à Xbox Chile. Prepare-se para percorrer a história do videogame com um convidado especial: Edu “O Chefe”, que faz parte das comunidades de Minecraft no Chile e nos dará uma aula magistral durante um gameplay divertido a partir do segundo bloco.

Vamos construir fases, enfrentar chefes e começar uma aventura neste mundo de cubos e cores vibrantes. Não se esqueça! O especial do MINECRAFT será transmitido nesta sexta-feira, 17 de maio, às 20:00 no horário do Chile em uma transmissão simultânea como sempre em www.twitch.tv/vitomartinez e www.fayerwayer.com, além do Publimetro.cl.