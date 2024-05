Justiça espacial: aos 90 anos, Ed Dwight finalmente irá ao espaço com a Blue Origin

Nascido em 1933 em Kansas City, até agora o mundo tinha uma dívida histórica com Ed Dwight. Estamos falando de um homem que é considerado o primeiro afro-americano a treinar como astronauta na NASA, o que ocorreu durante a década de 1960. O problema? Ele nunca chegou a tocar as estrelas ou sair deste planeta.

ANÚNCIO

Claramente, sua carreira foi um impulso para a luta pela igualdade racial em campos dominados por brancos, como era até então a NASA. E embora seu caminho tenha se afastado do espaço e ele tenha iniciado uma prolífica aventura como escultor, o sonho de se tornar astronauta não desapareceu. E agora, graças a Jeff Bezos e sua empresa Blue Origin, finalmente se tornará realidade.

Ed Dwight: De aspirante a astronauta a passageiro espacial aos 90 anos

Literalmente falamos de uma virada histórica. Ed Dwight poderia ter sido o primeiro astronauta afro-americano, mas enfrentou discriminação em uma época em que não conseguiu superar o racismo. Por isso, saber que ele fará parte de uma nova missão ao espaço é uma notícia que nos enche de emoção. Principalmente considerando sua idade.

Essa façanha será realizada em conjunto com a Blue Origin, a empresa aeroespacial de Jeff Bezos, que retomará suas missões espaciais com o lançamento do foguete New Shepard neste fim de semana.

Mas vamos recuar um pouco. Aos 18 anos, Dwight se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos e demonstrou potencial para ser astronauta depois que a administração de Kennedy procurou incluir um afro-americano em seu programa espacial, em resposta ao crescente descontentamento da época.

Assim, ele foi selecionado para treinar na prestigiosa Escola de Pilotos de Pesquisa Aeroespacial (ARPS), mas enfrentou uma forte oposição liderada pelo general Chuck Yeager, um personagem que fez de tudo para excluí-lo. Mas, apesar das adversidades, Dwight não desistiu.

Finalmente não foi escolhido para continuar no programa de astronautas da NASA, mas sua breve carreira entrou para a história após deixar a Força Aérea em 1966. Agora, 58 anos depois de ter desistido do sonho de se tornar astronauta, Dwight embarcará no voo NS-25 da Blue Origin, acompanhado por outros passageiros como Mason Angel e Sylvain Chiron. Seu assento foi patrocinado pela fundação Space for Humanity, então ele não teve que pagar nada por seu lugar neste voo histórico.

O New Shepard, um foguete suborbital, permitirá que Dwight e sua tripulação experimentem cerca de três minutos de microgravidade antes de retornar à Terra. O lançamento está programado para este domingo, 19 de maio, às 13:30 UTC e será transmitido ao vivo no site da Blue Origin.