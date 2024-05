Evite espiões no seu telefone: este é o código que todo usuário deveria conhecer

Todos os telefones possuem códigos ocultos, também conhecidos como códigos USSD (Unstructured Supplementary Service Data). Seu objetivo? Ajudar e ser um acesso direto para gerenciar as funções de nossos aparelhos. Por exemplo, existem aqueles que podem mostrar o estado da sua bateria e sua saúde, e outros como o código *#06# que mostra o IMEI do dispositivo. Mas hoje viemos falar de um que cumpre outra função: a de evitar que todas as chamadas recebidas sejam redirecionadas para outro número.

ANÚNCIO

Vivemos em um mundo onde a privacidade é cada vez mais importante, e se temos a opção de nos proteger, então devemos sempre aceitá-la. Já demos nossos dados para muitos aplicativos que depois os vendem para terceiros e ignoramos muitas recomendações de segurança. Bem, esta levará apenas alguns segundos, então vá em frente.

Como usar o código secreto ##002#

Seja um dispositivo com sistema operacional iOS ou Android, este código funciona da mesma forma. Seu objetivo? Proteger as chamadas em qualquer dispositivo móvel e desativar automaticamente todos os desvios que possam ter sido ativados sem o seu consentimento.

Portanto, num contexto em que os fraudadores e criminosos preferem técnicas avançadas para interceptar informações, esta é a melhor proteção. Ao introduzir este código e fazer a chamada, o sistema irá anular qualquer desvio ativo, fechando assim uma porta frequentemente explorada por cibercriminosos para espionar suas conversas.

O processo para ativar este código é tão simples como fazer uma chamada. Você só precisa abrir o aplicativo de chamadas do seu telefone, discar ##002# e pressionar o botão de chamada. Imediatamente depois, você receberá uma notificação confirmando a desativação dos encaminhamentos.

No entanto, para além de usar este código, é sempre recomendável adotar todas as medidas de segurança possíveis para reforçar a proteção da sua privacidade. Este código funciona, mas não é a única maneira pela qual podem estar a espiar você.

Por isso, sempre prefira baixar aplicativos de fontes oficiais para evitar qualquer tipo de malware, evite clicar em links suspeitos provenientes de e-mails ou SMS não identificados, e utilize conexões seguras à internet, preferencialmente privadas ou protegidas com uma VPN.