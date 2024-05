Este é o novo robô com inteligência artificial desenvolvido para cuidar e brincar com gatos

Parece que a habilidade dos humanos de brincar com gatos, um dos animais de estimação mais populares do mundo, não será mais necessária. Esta ação, assim como muitas outras nos últimos anos, será substituída por um robô que funciona com inteligência artificial. O robô chama-se Cat Royale e é impulsionado por uma empresa de artistas chamada Blast Theory.

A iniciativa é da Blast Theory, um grupo de pessoas que se orgulha de serem criadores de experiências imersivas por meio de mecanismos tecnológicos, que, conforme vemos em suas redes sociais, são realizadas com jogos de vídeo não convencionais.

Usaram sua experiência para se unir a cientistas da Universidade de Nottingham (Reino Unido) e desenvolver um robô com inteligência artificial que saiba atender todas as necessidades de um gato, enquanto está sozinho em casa, conforme relatado pela SciNews.

Sabemos que os gatinhos são os animais de estimação mais inquietos e independentes. Eles saem de casa por muito tempo e voltam quando lhes apetece. Aqueles que estão familiarizados com um destes quadrúpedes terão ouvido o ditado de que “nunca se é dono de um gato, mas sim o humano pertence ao animal”.

Esta iniciativa não pretende romper com essa característica, mas sim proporcionar um melhor cuidado aos animais quando as pessoas não estão em casa. Matt Adams, um dos impulsionadores desta iniciativa, diz que "a inteligência artificial observa os gatos e aprende, de forma individual, o que cada um gosta para entretê-los".

A ideia é que o robô (que na verdade é um braço robótico) os entretenha e os alimente.

"Desde a limpeza de nossas casas, até o corte da grama, a entrega de compras e itens de correio nos hospitais, os robôs estão encontrando seu lugar na vida diária. Ao fazer isso, inevitavelmente interagirão com os animais e serão encontrados por eles", disse o professor Steve Benford, da Universidade de Nottingham.