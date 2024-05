Elon Musk aposta em ser o novo rei da IA: Investirá 10 bilhões em um poderoso acordo

Elon Musk é um dos herdeiros mais reconhecidos atualmente, estando no topo das maiores fortunas do mundo, brincando de ser CEO em empresas como Tesla ou SpaceX. Além disso, ele possui a Neuralink, uma empresa de pesquisa especializada em neurociência, o X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, e outros empreendimentos. No campo da inteligência artificial, Musk também se destaca, pois ele é o fundador do projeto xAI, responsável por desenvolver sistemas e ferramentas de IA, como o Grok.

No entanto, empresas como OpenAI com ChatGPT ou Google com Gemini, claramente estão na vanguarda deste campo. Por isso, não foi surpreendente que relatórios recentes revelassem que o empresário sul-africano está planejando um investimento milionário para acompanhar.

Os planos de Musk para se tornar o novo rei da IA

De acordo com os vazamentos da Reuters e The Information, o herdeiro estaria considerando investir 10 bilhões de euros para impulsionar a xAI, sua startup de inteligência artificial, a fim de se tornar um concorrente digno de gigantes como Microsoft ou OpenAI.

Como planeja fazer isso? Com a ajuda da Oracle. Musk estaria em negociações com a renomada empresa de tecnologia fundada por Larry Ellison, amigo de Steve Jobs e que teria o potencial de fornecer à xAI acesso aos seus avançados servidores de inteligência artificial.

Desta forma, essa parceria implicaria que xAI se beneficiaria da infraestrutura da Oracle, o que inclui o uso de mais de 15 mil chips H100 desenvolvidos pela NVIDIA. Claro que ainda não há nada confirmado.

Os relatórios indicam que as negociações ainda estão em andamento e nenhum acordo foi alcançado. No entanto, é possível que seja assinado, pois a potencial colaboração entre Musk e Oracle poderia ser o impulso que xAI precisava para se posicionar na vanguarda da tecnologia de IA.

No entanto, não custa lembrar que até a data xAI está avaliada em 18.000 milhões de euros e, se o acordo for concretizado, se tornará um dos principais jogadores na corrida para liderar a inteligência artificial.