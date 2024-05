De sócios a rivais: a história não contada entre Bill Gates e Elon Musk

Mais dinheiro que metade do planeta

No campo da tecnologia, existem nomes que já deixaram sua marca na história mundial. Entre eles está Bill Gates, que ajudou a fundar Microsoft em 1975 e que hoje celebra sua vida como filantropo. Nessa lista também temos Elon Musk, uma figura chave em empresas relacionadas a veículos elétricos, como Tesla, ou SpaceX, ligada à indústria aeroespacial. Em relação às suas fortunas, ambos estão entre os Top 10 da Forbes, com Musk em terceiro lugar e Gates em sétimo.

Embora décadas de conhecimento os separem, a verdade é que estamos falando de dois dos titãs tecnológicos mais influentes atualmente. E como não poderia deixar de ser, esses dois compartilham uma história curiosa de inimizade que persistiu nos últimos anos.

Bill Gates vs. Elon Musk

Conforme indicado na biografia de Elon Musk escrita por Walter Isaacson, era o ano de 2022 e esses empresários se encontraram em um evento público. "Adoraria te visitar e conversar contigo sobre filantropia e clima", disse Gates ao CEO da Tesla. Mas o que parecia ser o início de uma grande amizade - ou pelo menos de um diálogo construtivo - rapidamente se transformou em um campo de batalha de ideias e princípios.

A razão? Este encontro resultou na visita de Gates à Gigafábrica da Tesla, localizada no Texas, Estados Unidos. Enquanto o cofundador da Microsoft defendia o uso de baterias em caminhões pesados e energia solar para combater as mudanças climáticas, Musk se posicionava contra essas crenças. Eles também falaram sobre Marte, mas a conversa não durou: Gates não conseguiu esconder seu ceticismo em relação à obsessão de Musk, nascido na África do Sul, por colonizar o Planeta Vermelho.

"Eu não vejo essa coisa de Marte. Ele está obcecado com Marte. Deixei ele me explicar suas ideias sobre o assunto, que são realmente peculiares. É uma abordagem bastante louca na qual, se houver uma guerra nuclear na Terra e houver pessoas em Marte, essas pessoas voltarão para a Terra e continuarão vivas depois que todos nós nos matarmos", reconheceu Gates ao biógrafo.

Após isso, a gota d’água foi quando Gates admitiu ter vendido suas ações da Tesla a descoberto por 500 mil dólares, o que, segundo Musk, significava desconsiderar os esforços de sua empresa pela sustentabilidade energética, um ato que ele chamou de “hipocrisia”.

“Pedi desculpas. Quando ele descobriu que eu tinha vendido as ações, ele foi muito rude comigo, mas ele é tão rude com tantas pessoas que você não pode levar isso pro lado pessoal”, Gates narrou posteriormente.

Dessa forma e apesar das desculpas de Gates pelo caso, a relação entre os dois magnatas se distanciou ainda mais. E apesar de Musk ter admitido que sempre admirou Gates, a “contradição” de ter tentado se afastar da Tesla foi um ato que não posso perdoar, tornando-se um símbolo de tensão dentro da indústria.