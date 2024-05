Concorrência para a Neuralink: empresa de Jeff Bezos e Bill Gates tem uma tecnologia superior

Elon Musk orgulhosamente exibe a recente conquista de uma de suas empresas, Neuralink, que conseguiu instalar e operar com sucesso um chip cerebral, desenvolvendo uma interface cérebro-máquina. No entanto, há concorrentes querendo alcançá-lo, e uma empresa em particular, apoiada por Jeff Bezos e Bill Gates, tem uma proposta interessante que poderia superar qualquer tecnologia conhecida.

A empresa se chama Synchron e sua principal característica, com a qual poderia superar a Neuralink, é que não precisa de cirurgia para instalar um chip no cérebro.

De acordo com uma análise da 20Bits, esta iniciativa seria capaz de introduzir um dispositivo chamado Stentrode através de uma injeção em uma das veias que temos no pescoço e que se conectam com nosso órgão pensante.

Explicam que o principal objetivo da Synchron é combater doenças degenerativas do cérebro como Parkinson ou epilepsia. O dispositivo Stentrode já existe.

Foi testado em animais, passou por experimentos em laboratórios e já está sendo testado por meio de ensaios clínicos, ainda sem a aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), que espera revisar os resultados para dar luz verde, inicialmente, apenas para o tratamento de doenças.

É comparado com a Neuralink, porque os pacientes podem mover o cursor de um computador através de seus pensamentos. Isso permite que os cientistas realizem pesquisas neuronais.

O chip da Neuralink

No final de janeiro, foi informado que o primeiro sortudo a receber o chip da Neuralink foi Noland Arbaugh, conforme relatado por Elon Musk em sua conta no X. Três meses depois, vimos as primeiras impressões e foram realmente surpreendentes. Este sujeito de 29 anos, que ficou tetraplégico, conseguiu jogar Mario Kart Deluxe 8 da Nintendo Switch.

Foi uma conquista que se capitalizou após oito anos de trabalho de pesquisa. A forma como os cientistas da Neuralink fazem Noland jogar Mario Kart Deluxe é através de Telepathy, o chip da empresa.

Trata-se de um pequeno dispositivo do tamanho de uma moeda, que em sua dimensão máxima atinge 2,3 centímetros. Possui um total de 1024 eletrodos, em sua versão atual, e é feito de um tipo de titânio que é biocompatível com o corpo humano.

Estes eletrodos, instalados por uma série de 64 fios em direção ao cérebro, são responsáveis por registrar a atividade elétrica neuronal relacionada à intenção e ao movimento.

O chip se conecta a um decodificador externo, que processa as informações do implante para traduzi-las em comandos em uma linguagem compreensível para um computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico. A conexão entre eles é feita através de um sistema de bluetooth ou Wi-Fi.