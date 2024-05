Cientistas que viajam para o espaço querem prolongar a vida dos humanos

É muito provável que a NASA esteja envolvida em uma interessante pesquisa científica, com os astronautas que viajam para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Tudo indica que a agência espacial deseja aumentar ou estender a expectativa de vida média das pessoas na Terra.

ANÚNCIO

A ideia é que os humanos vivam mais e melhor. De nada adianta chegarmos, por exemplo, a uma média de 100 anos com baixa qualidade de vida devido à grande quantidade de doenças existentes em nosso planeta.

Diferentes pesquisas, tanto com os corpos dos astronautas que viajam, como com células e equipamentos de alta tecnologia na Estação Espacial Internacional da NASA, estão focadas em melhorar a qualidade da saúde com a qual vivemos na Terra.

O El Tiempo da Colômbia destaca declarações de Bill Nelson, administrador da NASA, enumerando a quantidade de experimentos em desenvolvimento na ISS que não têm a ver com a vida no espaço ou em outro mundo, mas sim com a saúde dos humanos na Terra, porque a opção A é permanecer em nosso planeta e fazê-lo da melhor maneira.

"Há cerca de 200 experimentos científicos. E muitas das coisas com as quais se sonhava nos velhos tempos estão começando a se tornar realidade: o uso do crescimento de cristais de proteínas, a pesquisa médica sobre o uso e o crescimento de células-tronco em microgravidade", disse Bill Nelson.

NASA Frank Rubio

Um dos exemplos, talvez o mais conhecido de todos, é a perda de material ósseo em astronautas, que com o tempo se contrarresta menos para que aqueles que viajem para o espaço não registrem essa falha nos ossos, resultado da exposição à microgravidade.

Estes tratamentos em astronautas têm sido úteis para aplicá-los na Terra e melhorar a saúde dos ossos das pessoas que vivem na superfície.

ANÚNCIO

Na Estação Espacial Internacional, foram desenvolvidos tratamentos eficazes contra o câncer, osteoporose, cicatrização de feridas, células-tronco, produção de proteínas e até mesmo métodos para melhorar o sistema imunológico.

Todas essas são indicações de que a NASA quer aumentar o tempo de vida dos humanos na Terra ou, pelo menos, melhorar a qualidade.