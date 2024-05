A reação inesperada de Bill Gates à renúncia de Melinda à Fundação Gates

A Fundação Bill e Melinda Gates é uma das maiores organizações beneficentes do mundo. Foi fundada em 2000 pelo magnata norte-americano, Bill Gates, e sua então esposa, Melinda. Após o casal se separar, no meio de 2021, ambos mantiveram seus cargos de copresidentes desta organização, pois as atividades filantrópicas que realizavam não deveriam ser afetadas por suas vidas pessoais.

No entanto, há alguns dias, Melinda anunciou a notícia surpreendente de que deixaria seu cargo a partir de 7 de junho. A Fundação Bill e Melinda Gates era uma das últimas organizações que os mantinha unidos.

E apesar de Bill Gates já ter uma nova parceira, a sua reação à notícia foi inesperada e teve muitas repercussões nas redes sociais.

O cofundador da Microsoft dedicou uma extensa declaração de agradecimento à sua ex-esposa, por tê-lo acompanhado ao longo destes 24 anos tentando tornar o mundo um lugar melhor.

"Quero agradecer a Melinda por suas contribuições críticas à Fundação desde o início. Como cofundadora e copresidente, Melinda desempenhou um papel decisivo na formação de nossas estratégias e iniciativas, o que teve um impacto significativo na saúde global e na igualdade de gênero", começa Bill Gates em suas palavras para Melinda.

O futuro da Fundação Bill e Melinda Gates

Em busca de tranquilidade para aqueles que se preocuparam com a quantidade de pessoas que dependem da Fundação, Bill esclarece que a organização continua a trabalhar em prol das pessoas mais necessitadas no mundo.

"Olhando para o futuro, continuo totalmente comprometido com o trabalho da Fundação em todas as nossas estratégias e com a realização das oportunidades que temos para continuar melhorando as vidas de milhões de pessoas em todo o mundo. Lamento que a Melinda esteja partindo, mas tenho certeza de que terá um grande impacto em seu futuro trabalho filantrópico", acrescentou o magnata.