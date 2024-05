A OpenAI oferece um curso gratuito para aprender a usar o ChatGPT corretamente

Os caminhos da web são curiosos. Já se passou quase um ano e meio desde que o OpenAI liberou completamente o ChatGPT e se tornou a Inteligência Artificial (IA) mais popular do planeta. Na época, até a própria instituição destacou a importância de saber como usar a plataforma, criando os prompts adequados e desde então tem alimentado essas seções em seu blog e comunidade, mas parece que isso foi esquecido pela maioria, até agora.

Recentemente, na América Latina, tem circulado viralmente a supostamente "inovadora" notícia de que a OpenAI está oferecendo um curso para dominar o uso da Inteligência Artificial, o que poderia se traduzir em um potencial futuro nesta indústria em crescimento, onde é valorizado o domínio da redação de prompts.

No entanto, a realidade é que este curso existe há cerca de um ano, lá abandonado, e grande parte dos internautas deste lado do hemisfério desconheciam completamente a sua existência. Hoje, felizmente, o eco e a ressonância de diferentes sites fizeram chegar esta notícia. Hoje vamos conhecer tudo sobre o mítico curso de ChatGPT Prompt Engineering for Developers.

Este é o curso de ChatGPT que está fazendo sucesso na internet na América Latina

A Inteligência Artificial tem todo o potencial para transformar o mundo. Mas em seu estado atual mais acessível, por meio de chatbots como o Google Gemini, Microsoft Copilot ou o ChatGPT, é absolutamente indispensável dominar a arte essencial que rege seu uso: a redação de prompts. Essas instruções, claras, articuladas e concisas, que geram as respostas desejadas com a menor quantidade possível de alucinações.

Mas há até mesmo um horizonte de possibilidades que se abre após dominar essa arte, como a oportunidade de criar aplicativos, sistemas ou ferramentas inovadoras utilizando os últimos avanços em grandes modelos de linguagem (LLM).

Sob essa perspectiva, os malucos da OpenAI se uniram ao DeepLearning.AI para lançar seu curso online gratuito de Engenharia de Prompt do ChatGPT para Desenvolvedores. Um workshop ministrado pelo renomado especialista em IA Andrew Ng e pela engenheira da OpenAI Isabella Fulford, que oferece as habilidades e conhecimentos necessários para se tornar um especialista em engenharia de prompts, uma das profissões mais procuradas e bem remuneradas atualmente.

Em termos gerais, a engenharia de prompts é a arte de criar instruções precisas e eficazes para que a IA baseada em LLM, como o ChatGPT, possa gerar os resultados desejados. Um prompt bem projetado pode desbloquear todo o potencial desses modelos, permitindo a criação de coisas, desde imagens e textos até ferramentas mais complexas que antes eram impensáveis.

O que se aprende no curso para se tornar um especialista em ChatGPT

No geral, a oficina que se tornou viral um ano após o seu lançamento tem uma duração aproximada de uma hora e meia se for feita de forma dedicada e sem interrupções a um ritmo rápido. No entanto, também é possível encontrar na web alguns artigos, como este do FlowGPT, onde todos os módulos são resumidos para dimensionar o seu total em apenas alguns minutos.

O curso começa com os fundamentos dos conceitos básicos sobre LLM e ChatGPT para então passar diretamente para a criação de prompts eficazes com o suporte de alguns casos de uso práticos, como resumo de textos, tradução, geração de ideias e criação de chatbots personalizados.

A partir daí, dá-se o salto para a criação de prompts mais precisos e eficientes para depois aplicar o que foi aprendido em práticas mais complexas em um ambiente Jupyter Notebook com a API do ChatGPT.

A única "limitação", por assim dizer, é que o curso requer um entendimento básico da linguagem Python.

Mas se algo nos ensinou o furor ressurgido por este curso é que mais vale tarde do que nunca.