Tesla se desespera: demitiram um departamento inteiro e tiveram que recontratar

Elon Musk e os executivos da Tesla Motors parecem não saber nem mesmo como demitir seus funcionários. Durante um momento turbulento devido às baixas vendas de carros elétricos, eles demitiram todos os funcionários do departamento de supercarregadores, uma das pedras angulares do funcionamento dos veículos que fabricam.

Eles estavam à beira do abismo, pois passaram uma semana sem os funcionários desta importante divisão e quando perceberam, tiveram que recontratar alguns dos trabalhadores para fazer as estações de carregamento da Tesla funcionarem, espalhadas por várias cidades dos Estados Unidos.

De acordo com um relatório da Bloomberg, citado por Xataka, a Tesla demitiu mais de 500 funcionários, incluindo a diretora da divisão, Rebecca Tinucci.

Esta ação, claramente premeditada e equivocada, não apenas resultou na falta de supervisão e manutenção nas estações de carga, mas também interrompeu a construção das novas terminais de carga. Gerou um caos, devido à seleção arbitrária de demissões, sem nenhum tipo de planejamento para enfrentar o futuro da empresa, que mal começa a projetar um crescimento para o segundo semestre de 2024.

Demissões em massa na Tesla

Embora o número inicial de demissões anunciadas (14.000) tenha sido revertido, a forma como demitiram (aqueles que não foram readmitidos) foi descrita como cruel e impiedosa. Através de uma carta genérica, praticamente não servem para nada e é por isso que os mandam embora. Depois de ler a carta, alguns ousam dizer que parece ter sido escrita por uma inteligência artificial, pois parece que quem a escreveu não tem sentimentos.

"Entro em contato para informar que, após uma cuidadosa revisão de suas restrições laborais permanentes e de sua função, foi determinado que não há nenhum ajuste razoável que permita que você desempenhe as funções essenciais de seu cargo em sua função."

“O próximo passo no processo interativo é a busca alternativa de emprego (processo AJS), que envolve revisar o banco de empregos interno e externo da Tesla para identificar possíveis posições. Gostaríamos de informar que não identificamos nenhuma vaga para a qual você pareça qualificado.”

“Dado as recentes mudanças na empresa, também não prevemos que vagas deste tipo sejam abertas a curto prazo. Portanto, informamos que temos a intenção de concluir o processo de AJS neste momento. Como não identificamos um cargo alternativo disponível, começaremos a processar sua separação do emprego na Tesla, com efeito a partir de 3 de maio de 2024.”

A leitura é realmente surpreendente. Em um momento, eles dizem que estão procurando uma realocação para você e, na mesma carta, informam que não encontraram nada e, portanto, estão te demitindo.