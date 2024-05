O Sol não se contém: o que significa para a Terra a nova explosão solar X8.7?

As notícias sobre as explosões solares se tornaram comuns ao longo de 2024. E é que estamos no auge do máximo solar, o ponto de maior atividade de cada ciclo que o astro rei completa. Isso trouxe consigo a aparição de magníficas auroras boreais e polares, que até mesmo chegaram a lugares onde não eram vistas há pelo menos 100 anos.

O maior evento auroral ocorreu durante o último fim de semana do Dia das Mães, desencadeado por uma forte atividade solar antes das luzes do norte. Agora, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) comunicou que em 14 de maio ocorreu a maior explosão solar registrada neste ciclo. Mais auroras estão por vir? Devemos temer a radiação? Analisamos isso aqui.

O que significa para a Terra a nova labareda solar X8.7?

Na terça-feira, 14 de maio às 16:51 UTC, o Sol desencadeou uma importante explosão solar classificada como X8.7, considerada o evento mais intenso deste ciclo solar de 11 anos. A origem? Novamente a mancha solar AR3664. O “positivo” de tudo isso é que essa mancha estava diretamente apontada para a Terra nos dias anteriores, e agora finalmente está se escondendo de nossa perspectiva.

Vamos lembrar que em 10 de maio passado, o AR3664 emitiu uma explosão solar de classe X5.8, seguida por mais três nas horas seguintes, incluindo a colossal X8.7. No entanto, apesar de sua magnitude, essa recente explosão solar não deve gerar impactos geomagnéticos diretos na Terra devido à sua localização no sol, conforme divulgado pela NOAA.

Como isso é traduzido? Esta última explosão solar parece não estar indo em direção à Terra, portanto, espera-se que as auroras continuem seguindo seu curso natural e parem de aparecer em lugares incomuns como no Chile ou na Europa. No entanto, o que poderia continuar são os apagões de rádio em regiões da Austrália e da Ásia Oriental, afetando frequências de 20 MHz ou menos.

Estes apagões são devidos à conexão magnética entre AR3664 e a Terra, que permite que uma aceleração de partículas carregadas viaje através da espiral de Parker, uma espécie de autoestrada espacial que traz essas partículas do Sol para o nosso planeta e que pode causar problemas nas comunicações e na rede elétrica.

No entanto, não custa mencionar que as explosões solares são consideradas intensas rajadas de radiação eletromagnética. Elas surgem das manchas solares e são classificadas em uma escala que vai da letra C a X, sendo esta última a categoria mais intensa, por isso a recente explosão X8.7 é a mais potente registrada desde 2005.