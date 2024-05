O LEGO Icons Retro Radio funciona de verdade e se sincroniza com o seu Spotify

Os fãs da LEGO e os amantes da música retro podem oficialmente se considerar em festa: a lendária sublinha de produtos oficiais LEGO Ideas anunciou oficialmente seu mais recente set que acerta em cheio o coração dos mais nostálgicos que ainda se lembram de como era amar descobrir músicas nos dias anteriores à era da música por streaming. Aqui está o LEGO Icons Retro Radio.

ANÚNCIO

Trata-se de uma réplica funcional de um rádio dos anos 50 que reproduz melodias pré-gravadas e nos permite conectar nosso smartphone ao dispositivo de brinquedo para desfrutar de nossa música favorita se tivermos uma conta no Spotify, Apple Music ou similares.

Embora não seja um rádio 100% funcional, pois não possui um sintonizador real ou uma antena para captar as bandas de AM e FM, é uma bela peça de coleção com blocos de jogo e tecnologia que conecta nosso passado com o presente.

Recomendado:

O ícone retrô do rádio LEGO seria o presente perfeito para os amantes de música

Com mais de 906 peças, este conjunto recém-anunciado no site oficial da marca, é uma homenagem à era dourada do rádio, quando este aparelho era um elemento central da casa, quase tão relevante quanto a televisão em preto e branco. E se você achar difícil imaginar essa cena, é a oportunidade perfeita para perguntar aos seus pais e avós.

O seu design em tons de branco, marrom e verde azulado pastel, juntamente com os seus detalhes adoráveis como as ranhuras clássicas para os alto-falantes, a antena extensível e a janela do sintonizador, evocam a nostalgia de um tempo passado. Uma imagem vale mais que mil palavras e aqui podemos admirar a LEGO Icons Retro Radio em todo o seu esplendor:

LEGO LEGO Retro Radio

O mais espetacular é que, apesar de ter essa aparência retrô, este rádio não se limita a ser apenas uma peça decorativa. Graças aos seus mostradores funcionais, você pode alternar entre melodias pré-gravadas, incluindo estações esportivas falsas e ruído branco, transportando-se no tempo com cada novo som.

Mas a verdadeira magia está no seu painel traseiro, onde você pode conectar seu smartphone para reproduzir sua música favorita através do Spotify, Apple Music ou qualquer outra plataforma, usando o rádio como um alto-falante com um design único.

O LEGO Icons Retro Radio estará disponível a partir de 1º de junho por US$99.99 nas lojas LEGO em todo o mundo e nas lojas oficiais online.