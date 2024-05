Fotos do aniversário de Mark Zuckerberg são pura nostalgia

Mark Zuckerberg, o CEO do Meta, celebrou seu 40º aniversário com uma festa cheia de nostalgia e cercado por seus entes queridos. Em uma postagem no Instagram de 14 de maio, Zuckerberg compartilhou fotos íntimas da celebração, revelando que sua esposa, a Dra. Priscilla Chan, havia recriado locais importantes de seus primeiros dias, incluindo seu dormitório na Universidade de Harvard, onde ele lançou Facebook em 2004.

Uma viagem ao passado para compartilhar com suas filhas

A festa permitiu a Zuckerberg mostrar às suas filhas, Máxima (8 anos), August (6 anos) e Aurelia (13 meses), o quarto de sua infância e a pizzaria Pinocchio's, onde, segundo suas palavras, "basicamente viveu na universidade". Em uma das fotos, o CEO do Meta posa em frente ao falso Pinóquio ao lado de Chan e suas filhas, todas vestidas de branco.

Chan, pediatra de profissão, também compartilhou fotos familiares da festa, incluindo um divertido churrasco. "Ninguém passou fome!", brincou. "Refletindo sobre os 21 aniversários que compartilhamos juntos, uma das coisas que mais gosto em Mark é sua fé nas pessoas", escreveu Chan no Instagram. "Ele vê potencial em todos nós. Não faço ideia de que aventuras o futuro nos reserva, mas estou aqui para todas elas. Por muitos mais!".

Mais sobre os filhos de Zuckerberg

Máxima "Max", 8 anos:

Zuckerberg e Chan se conheceram em uma festa na Universidade de Harvard em 2003 e se casaram em uma cerimônia secreta em seu quintal nove anos depois. Em 2015, deram as boas-vindas à sua primeira filha, Maxima.

Naquele momento, Zuckerberg escreveu no Facebook: "Priscilla e eu estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao mundo à nossa filha Max!". O magnata da tecnologia também incluiu uma carta para Max em sua publicação, expressando: "Desejamos a você uma vida cheia do mesmo amor, esperança e alegria que você nos dá. Mal podemos esperar para ver o que você trará a este mundo".

August, 6 anos:

Em agosto de 2017, Zuckerberg e Chan receberam sua segunda filha, August, um nome que coincide com o mês de seu nascimento. "Você estará ocupada quando for mais velha, então espero que agora você tire um tempo para cheirar todas as flores e colocar todas as folhas que quiser em seu balde", escreveram em um anúncio de nascimento.

Aurelia, 13 meses:

Aurelia, assim como suas irmãs mais velhas, tem um nome de bebê inspirado na Roma. Zuckerberg anunciou o nascimento de sua terceira filha em março de 2023 e escreveu no Instagram: "Você é uma pequena bênção".

A festa de aniversário de Zuckerberg foi uma oportunidade para celebrar sua vida, sua família e as conquistas que o levaram até onde ele está hoje. As fotos compartilhadas oferecem um vislumbre íntimo de sua vida pessoal e da importância que ele dá à sua família.