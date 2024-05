Esta é a melhor estratégia para criar filhos, de acordo com o cofundador da Apple

Ser pai ou mãe é uma experiência cheia de alegrias, satisfações, mas também é marcada pela constante sombra da incerteza. Os pais constantemente se perguntam se estão fazendo certo, se estão tomando as decisões corretas e se seus filhos crescerão felizes e realizados. Essa dúvida sobre sua própria capacidade e escolhas gera ansiedade.

Será que serei um bom pai ou mãe? Estou tomando as decisões corretas para o futuro dos meus filhos? Darei a eles as ferramentas necessárias para serem felizes e bem-sucedidos? A sobrecarga de informações contraditórias, as expectativas pouco realistas de uma criação perfeita e as comparações com outros pais alimentam essa incerteza.

Bem, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, tem uma mensagem clara para os pais: apoiem as paixões de seus filhos, não as suas. Wozniak, de 73 anos, atribui sua própria felicidade e sucesso à criação que recebeu de seus pais, que o permitiram seguir seus próprios interesses em vez de impor os deles.

Wozniak compartilhou essa filosofia durante um discurso de formatura na Universidade do Colorado Boulder na semana passada. “Meus pais me permitiram seguir meu coração,” disse. “Quando você realmente quer algo, ama algo e é sua paixão, seus pais deveriam apoiá-lo nessa direção. Não dizer: ‘Não. Você deveria estudar isso. Você deveria ir para essa escola’.”

Um caminho próprio para o sucesso

O nativo da Califórnia matriculou-se na Universidade do Colorado Boulder em 1968 para estudar informática. Seus pais, apesar de terem recursos limitados, o encorajaram a frequentar a escola de sua escolha e seguir sua paixão pela tecnologia, um campo que naquela época não era tão lucrativo como é hoje em dia.

Embora o seu caminho não tenha estado isento de obstáculos - Wozniak foi expulso da universidade em 1969 por hackear sistemas informáticos e enviar mensagens de brincadeira - a sua paixão pela tecnologia levou-o a co-fundar a Apple com Steve Jobs cinco anos depois. Ambos tornaram-se milionários quando a empresa entrou na bolsa em 1980. Atualmente, a Apple é a segunda maior empresa do mundo, com uma capitalização de mercado de 2,8 trilhões de dólares.

Wozniak aplicou a mesma filosofia de criação com seus próprios filhos. "Eu os tratei da mesma maneira com meus próprios filhos", disse. "Meus pais não impuseram seus valores a mim... Eles me deixaram escolher por mim mesmo, então tomei cuidado de ser assim com meus próprios filhos".

A importância da confiança e do apoio

Esta estratégia de criação encontra respaldo na especialista em criação de filhos Margot Machol Bisnow, autora do livro "Raising an Entrepreneur: How to Help Your Children Achieve Their Dreams". Bisnow entrevistou os pais de 70 adultos altamente bem-sucedidos e descobriu que quando os pais não incentivam as paixões de seus filhos, especialmente por medo de que não tenham um futuro economicamente estável, na realidade estão transmitindo desconfiança.

Pelo contrário, Bisnow afirma que altos níveis de confiança e apoio por parte dos pais criam um ambiente seguro no qual as crianças podem prosperar em qualquer campo que escolham.

A mensagem de Wozniak é clara: confie em seus filhos, apoie-os em suas paixões e observe como florescem. Sua história é um testemunho do poder de permitir que as crianças sigam seus próprios caminhos e encontrem seu próprio sucesso na vida.