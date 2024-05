Empregado da NASA alerta sobre riscos no lançamento da Starliner

Um empreiteiro da NASA está pedindo à agência espacial que adie o próximo lançamento da Boeing Starliner devido a sérias preocupações de segurança relacionadas com os componentes da nave espacial.

ANÚNCIO

Avisos sobre uma possível falha da válvula

Num comunicado de imprensa, a ValveTech, um contratante da NASA que fornece peças para a agência, expressou preocupação com um zumbido ouvido durante o lançamento falhado do Starliner no início deste mês. A presidente da ValveTech, Erin Faville, alertou que este som poderia indicar uma fuga numa válvula crítica, o que representaria um risco significativo para a segurança da missão.

"Como valioso parceiro da NASA e especialistas em válvulas, instamos veementemente que não tentem um segundo lançamento devido ao risco de um desastre na plataforma de lançamento", disse Faville. "Esse som pode indicar que a válvula atingiu o fim de sua vida útil e não é mais segura para uso."

Recomendado:

Após o incidente, a NASA adiou o próximo lançamento do Starliner pelo menos até 17 de maio. No entanto, a ValveTech considera que são necessárias medidas mais drásticas para garantir a segurança da missão. Faville insta a NASA para reforçar os controles de segurança e reexaminar seus protocolos para garantir que o Starliner esteja em condições de voar antes de colocar em risco os astronautas e o pessoal em terra.

Resposta da United Launch Alliance

A United Launch Alliance (ULA), a empresa responsável por colocar a nave espacial em órbita, rejeitou as alegações da ValveTech. O CEO da ULA, Bill Hill, classificou as acusações como "incorretas" e enfatizou que a válvula em questão não apresenta vazamentos.

As advertências da ValveTech se somam a uma série de problemas recentes para a Boeing. A empresa tem enfrentado críticas pela queda de peças de suas aeronaves, investigações governamentais e a morte de dois denunciantes.

O comunicado de imprensa da ValveTech também levanta questões sobre a peça defeituosa que foi usada no lançamento fracassado do Starliner. De acordo com a empresa, a válvula em questão foi projetada pela Aerojet Rocketdyne e copiava designs da ValveTech. Uma testemunha em um recente julgamento alegou que a peça não era adequada para uso no Starliner e que ainda não foi substituída.

ValveTech exige respostas

A ValveTech questiona como a NASA, Boeing e Aerojet puderam aprovar o uso desta válvula sem a informação e os testes adequados. A empresa exige respostas a essas preocupações e reitera seu apelo para suspender o próximo lançamento do Starliner até que as condições de segurança sejam garantidas.

É importante destacar que estas são acusações graves e ainda não foram confirmadas. A NASA iniciou uma investigação para determinar a causa do zumbido e avaliar a segurança da Starliner. Espera-se que a agência forneça mais informações nos próximos dias.