Como ver o cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS da Terra e quando

Se, por desgraça, algumas das pessoas mais significativas da tua vida já não estão contigo, hoje temos uma notícia que pode representar um ponto relevante para reflexão sobre a sorte de estarmos aqui, presentes e vivos. Em breve, teremos a oportunidade de testemunhar direta ou indiretamente um fenômeno astronômico extraordinário que ocorre a cada 26 milênios: a visita à Terra do cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS.

Em 2024, nosso planeta com todos os seus habitantes terá a oportunidade de testemunhar este espetáculo celestial único, onde este astro passageiro iluminará o céu noturno com um brilho comparável ao das estrelas mais brilhantes.

Ver um cometa no céu ou uma estrela cadente é algo que talvez muitos tenham tido a oportunidade de ver ao longo de suas vidas, mas as coisas são muito diferentes com o C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. A última vez que este cometa cruzou os céus terrestres foi há mais de 26 mil anos. Isso significa que naquela época a humanidade estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento.

Recomendado:

Agora, com todo o tempo decorrido, os avanços tecnológicos atuais tornarão possível viver esse fenômeno como nunca antes.

O cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS é um visitante a cada tantos milênios

De acordo com os amigos da Star Walk, o cometa atingirá o seu ponto mais próximo do Sol, num momento conhecido tecnicamente como periélio, em 27 de setembro de 2024. Será nesse momento que ele começará a brilhar com maior intensidade, mas o seu momento mais impressionante e visível, com os instrumentos adequados, ocorrerá entre 12 e 13 de outubro, quando passar mais perto da Terra.

Durante esses dias, o cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS estará a apenas 0,48 Unidades Astronômicas de nosso planeta, o que equivale a uma distância semelhante à que separa Mercúrio do Sol. Isso significa que ele poderá ser visto a olho nu em alguns pontos do hemisfério norte do planeta, tornando-se um dos objetos mais brilhantes do céu noturno.

Imagen: Universe Today | El cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS pasa cerca de nuestro planeta cada 26 mil años aquí te explicamos cómo y cuándo verlo.

Na verdade, algumas projeções indicam que ela poderia até mesmo superar o brilho de Canopus, a segunda estrela mais brilhante do céu, o que torna a possibilidade de ver este astro ainda mais atraente.

No entanto, a maior ironia é que o Tsuchinshan-ATLAS foi descoberto apenas em janeiro de 2023 pelo Observatório da Montanha Roxa na China e confirmado pelo centro ATLAS da África do Sul em fevereiro do mesmo ano. Seu nome, de fato, vem da fusão dos nomes de ambos os centros de observação.

Como assistir ao cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

De acordo com um artigo dos colegas do Xataka , aqueles de nós que estão mais próximos ao hemisfério norte, como é o caso do México (comparando com o Chile), poderão encontrar o cometa após o pôr do sol na constelação de Virgem ou com a ajuda de um aplicativo de mapas estelares como o SkyView Lite, disponível para Android e iOS.

Infelizmente, aqueles que estiverem no hemisfério sul passarão por mais complicações, mas teoricamente poderão vê-lo a partir de setembro no céu matutino. De qualquer forma, essa visita estelar será uma oportunidade única para observar no céu um fenômeno que ninguém mais viverá em dezenas de milhares de anos.

É hora de começar a pensar em um lugar longe da cidade, com um céu limpo, e pesquisar alguns bons binóculos ou telescópios.