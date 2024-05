A congregação é alienígena? Cientistas encontram um anel gigante de galáxias

Será possível que estejamos diante da presença da congregação galáctica de extraterrestres? Desculpe pelo som de ficção científica, mas assim como os astrônomos que o descobriram, estamos surpresos com uma recente descoberta da ciência. Eles encontraram um anel gigante de galáxias nunca antes visto em toda a nossa história. Poderá ser que aqui residam todas as civilizações que sempre estivemos procurando?

De acordo com um comunicado da Universidade Central de Lancashire (UCLAN), o anel gigante de galáxias está a cerca de 9.200 milhões de anos-luz de distância, o que é mais da metade do Universo entre nós e o Big Bang. Este objeto, que mede 1.300 milhões de anos-luz (é bastante grande), nunca tinha sido visto por nenhum observatório, até este estudo liderado por Alexia López, astrônoma da UCLAN (Reino Unido).

É tão grande que "se pudéssemos sair e vê-lo diretamente, o diâmetro do Grande Anel precisaria de cerca de 15 Luas cheias para cobri-lo", relataram da instituição de ensino britânica.

"Alexia se pergunta animada: 'Nenhuma dessas duas estruturas ultragrandes é fácil de explicar em nossa compreensão atual do universo. E seus tamanhos ultragrandes, suas formas distintivas e sua proximidade cosmológica certamente devem nos dizer algo importante, mas o quê exatamente?'"

Assim seria visto no céu NASA

"Uma possibilidade é que o Grande Anel esteja relacionado com as oscilações acústicas bariônicas (BAO). As BAO surgem de oscilações no universo primordial e hoje deveriam aparecer, pelo menos estatisticamente, como camadas esféricas na distribuição das galáxias. No entanto, uma análise detalhada do Grande Anel revelou que não é realmente compatível com a explicação das BAO: o Grande Anel é muito grande e não é esférico", acrescenta em sua explicação.

É a segunda estrutura gigantesca descoberta pela estudante de doutorado da Universidade de Central Lancashire (UCLan), Alexia López, que, há dois anos, também descobriu o Arco Gigante no Céu. Surpreendentemente, o Grande Anel e o Arco Gigante, que tem 3,3 bilhões de anos-luz de diâmetro, estão no mesmo bairro cósmico: eles são vistos à mesma distância, no mesmo tempo cósmico e estão separados por apenas 12 graus no céu, explicou a universidade em seu comunicado.