Quando haverá novas auroras boreais? Assim será o panorama nos próximos dias

Em 2024, fomos surpreendidos pelo período de máximo solar, um período de alta atividade no ciclo solar que ocorre a cada 11 anos. É por isso que este ano testemunhamos os fenômenos mais incríveis no céu, com auroras boreais e austrais em lugares que não as viam há mais de 100 anos. Claro que esse efeito de cores no horizonte não é mais do que um reflexo da Terra tentando se proteger do astro-rei, que experimentou um forte aumento em sua atividade.

ANÚNCIO

Em termos simples, durante o pico do ciclo solar - que está ocorrendo atualmente -, o sol emite maiores quantidades de vento solar, um fluxo de partículas carregadas que, ao interagir com o campo magnético da Terra, intensifica as auroras boreais ou polares.

Quando veremos novamente as auroras boreais?

No fim de semana passado, o mundo ficou surpreso ao ver auroras em lugares incomuns. Países europeus e também da América do Sul testemunharam flashes únicos, e é muito provável que os vejam novamente em breve.

Recomendado:

De acordo com os especialistas, é muito provável que nos próximos dias as auroras voltem a aparecer em vários estados do norte dos Estados Unidos, graças a uma atividade solar moderada que chegará à Terra.

E é que nesta terça-feira, 14 de maio às 16:51 UTC, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) divulgou relatórios de uma erupção solar ainda maior, proveniente das manchas solares da Região 3664 e classificada como um evento X8.7, considerado extremamente intenso.

CORREÇÃO para a postagem anterior:

Intensidade do flare de 8,7, não 8,8. pic.twitter.com/NSdmhTWIYH — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) 14 de maio de 2024

Assim, durante o fim de semana passado, a aurora boreal foi visível em estados do sul como Flórida e Texas, enquanto para o resto da semana espera-se que se limite principalmente ao noroeste do Pacífico, meio-oeste superior, Grandes Lagos e nordeste extremo.

Mapa de auroras boreales para el martes 14 y miércoles 15 de mayo de 2024 | NOAA

Como saber se estou perto das auroras boreais?

Os fãs do espaço e das auroras boreais sabem bem que para "caçar" um desses fenômenos, é preciso ter paciência e esperar. Às vezes pode não aparecer nenhum durante a noite, e em outras ocasiões pode sim aparecer, mas ser menos visível para o olho humano.

Por isso, hoje trazemos uma ótima recomendação: My Aurora Forecast App, disponível para iOS e Android gratuitamente. É um aplicativo móvel que, ao ser baixado, permite acessar previsões precisas e georreferenciadas de acordo com a localização de cada usuário.

Desta forma, só precisa autorizar o uso da tua localização atual ou também podes adicioná-la manualmente, por exemplo, se estiver prestes a viajar. A sua interface é bastante intuitiva e permite ver com precisão a atividade auroral, incluindo a intensidade esperada e os melhores momentos para observar. Além disso, gera alertas em tempo real quando as condições são ótimas para ver este fenômeno.

No entanto, não custa destacar que as melhores condições para ver auroras incluem céus limpos e mínima poluição luminosa. Além disso, é recomendável olhar para o horizonte norte para aumentar as chances de uma boa vista.