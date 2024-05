As habilidades matemáticas não são apenas para humanos

Em geral, acredita-se que os humanos são os únicos habitantes da Terra que sabem contar, no entanto, um novo estudo científico revela que os animais também podem fazê-lo.

Uma descoberta revolucionária de cientistas da Universidade da Cidade de Hong Kong (CityUHK) e da Universidade Chinesa de Hong Kong (CUHK) parece confirmar a existência de habilidades numéricas ocultas em ratos.

Segundo os pesquisadores de Hong Kong, os resultados oferecem um modelo animal crucial para investigar as bases neurais da capacidade numérica e deficiência em humanos.

A equipe de pesquisa se propôs a minimizar a influência das grandezas contínuas nos testes numéricos e realizou uma análise quantitativa meticulosa no estudo para determinar as contribuições respectivas dos números e grandezas.

"Os ratos podem usar o sentido numérico para procurar comida, tomar decisões em grupo ou escapar de inimigos". — Yung Wing-ho, professor de Neurociência Cognitiva da CityUHK e um dos autores da pesquisa.

A equipe desenvolveu um algoritmo para gerar estímulos que permitissem aos animais se concentrarem apenas nos números e minimizar outros fatores de distração.

“Também testamos os ratos com uma série de estímulos numéricos nunca antes vistos para excluir outras possíveis explicações de sua escolha”, disse Yung Wing-ho ao Metro, professor de Neurociência Cognitiva da CityUHK e um dos autores da pesquisa.

A equipe descobriu que os ratos sem conhecimento prévio de números podiam desenvolver um sentido numérico quando treinados com sons que representavam dois ou três números.

Apesar da influência das magnitudes contínuas, os ratos sistematicamente se concentravam no número de sons ao escolher recompensas alimentares.

Os investigadores descobriram que ao bloquearem uma parte específica do cérebro dos ratos, chamada de córtex parietal posterior, a capacidade dos ratos de compreender números era afetada, mas não o seu sentido de magnitude. Isso sugere que o cérebro tem uma área específica para lidar com números, afirma o professor Yung.

Outras coisas surpreendentemente humanas que os animais fazem

Os elefantes gostam de se embriagar

Existe uma época do ano no sul da África em que a árvore da marula começa a deixar cair seus frutos, que então começam a apodrecer, e a decomposição cria álcool e os elefantes literalmente defendem sua árvore para ficarem bêbados.

Os chimpanzés adotam

Na Jungle Island de Miami, uma chimpanzé chamada Anjana assumiu o papel de mãe de dois filhotes de tigre branco que tinham sido deslocados de sua matilha, alimentando-os com mamadeira e brincando com eles ao lado de seu treinador.

Os lêmures se drogam

Os lêmures negros tendem a procurar uma rota de fuga induzida por substâncias químicas. Eles costumam aspirar cianeto e outras toxinas narcóticas que os milípedes gigantes emitem como mecanismo de defesa quando se sentem incomodados ou ameaçados.

5 perguntas para...

Yung Wing-ho, professor de Neurociência Cognitiva da CityUHK e um dos autores da pesquisa.

Por que decidiu descobrir se os animais sabem contar?

–Acreditamos que é uma habilidade básica para a sobrevivência e reprodução no reino animal, por exemplo, para evitar inimigos e obter comida. No entanto, os cientistas continuam debatendo essa questão, principalmente porque é difícil de provar cientificamente. Outra motivação é que o estudo do senso numérico nos animais pode ter um potencial translacional para compreender a capacidade numérica e a deficiência no ser humano.

O que é o sentido numérico?

Em poucas palavras, o sentido numérico é a capacidade de comparar, estimar e manipular quantidades numéricas não simbólicas, ou seja, um grupo de elementos, como várias maçãs na mesa.

Como descobriram que os ratos têm um sentido numérico discreto?

- Os itens não simbólicos estão sempre associados a magnitudes físicas não numéricas que poderiam fornecer pistas ao sujeito do teste de forma independente, comprometendo assim o estudo do sentido numérico de forma isolada. Ao contrário de estudos anteriores realizados por outros cientistas, desenvolvemos um algoritmo e métodos analíticos associados para gerar estímulos que não apenas minimizassem o impacto das magnitudes não numéricas na percepção da numerosidade, mas também permitissem sua quantificação, e descobrimos que o número é o fator predominante para a decisão. Também submetemos os ratos a testes com uma série de estímulos numéricos inéditos para excluir outras possíveis explicações de sua escolha.

Você poderia falar sobre a área do cérebro dos ratos que é específica para lidar com números?

–Trata-se da parte posterior do córtex parietal. Em animais superiores como os humanos e outros primatas, sabe-se que esta área recebe e integra informações sensoriais, e também se sugere que processa números. Nosso estudo concorda com essa ideia e sugere que também existe uma área específica no cérebro do rato que lida especificamente com o conceito de número.

Como os ratos usam o sentido numérico e para que lhes serve?

–Naturalmente, podem usar o sentido numérico para procurar comida, tomar decisões em grupo, escapar de inimigos ou de gerações futuras, como também tem sido sugerido em outros animais.