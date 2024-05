As atualizações da Open AI, o que você poderá fazer com o GPT-4 gratuitamente

Parece que o “futuro é agora, velho”. Nesta terça-feira, 14 de maio, uma nova revolução está ocorrendo no que diz respeito à inteligência artificial: A Open AI anunciou seu mais recente modelo de linguagem que permitirá que o ChatGPT seja mais inteligente e fácil de usar.

De acordo com a demonstração feita pela empresa na segunda-feira, o GPT-4 transformará o ChatGPT em um assistente pessoal digital capaz de manter conversas faladas em tempo real.

Também poderá interagir através de texto e "visão", o que significa que poderá ver capturas de tela, fotos, documentos ou gráficos enviados pelos usuários e manter uma conversa sobre eles.

O mais incrível deste anúncio é que todas essas qualidades estão disponíveis na versão gratuita. E como se não bastasse, você também terá a função de memória, que permitirá aprender de conversas anteriores com os usuários e realizar traduções em tempo real.

A atualização do OpenAI também antecipa os anúncios sobre IA que a Apple fará no próximo mês em sua Conferência Mundial de Desenvolvedores, e que podem incluir novas formas de incorporar a IA nas próximas versões do iPhone ou iOS.

Características

Por exemplo, graças às características de integração de áudio e vídeo, é possível tirar uma foto de um prato de comida e perguntar qual é o seu valor nutricional, ou utilizá-lo como um intérprete em tempo real para uma conversa entre dois ou mais interlocutores em diferentes idiomas.

Two GPT-4os interacting and singing pic.twitter.com/u9VuZoroxm — OpenAI (@OpenAI) May 13, 2024

Outro possível uso é a assistência para pessoas cegas, com o GPT-4 descrevendo o que têm à sua frente através da câmera. As possibilidades parecem ilimitadas.

Claro, os usuários nas redes sociais começaram a especular sobre as diferentes qualidades que esta ferramenta possui e o quão próxima está da ficção científica.