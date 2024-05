A última atualização da OpenAI promete tornar o ChatGPT mais humano

O ChatGPT percorreu um caminho fascinante desde a sua estreia revolucionária em novembro de 2022. Este grande modelo de linguagem (LLM) tem experimentado avanços significativos em suas capacidades, tornando-se uma ferramenta cada vez mais poderosa para a interação humana com a tecnologia.

Um aspecto fundamental da evolução do ChatGPT tem sido a incorporação do aprendizado por reforço. Através desta técnica, o modelo aprende com a interação com usuários humanos, refinando suas respostas com base no feedback recebido.

Além disso, a OpenAI implementou um processo de treinamento supervisionado com humanos. Isso significa que especialistas revisam e avaliam as conversas geradas pelo ChatGPT, identificando áreas de melhoria e fornecendo correções.

Agora, a empresa apresentou o próximo passo: seu modelo de inteligência artificial mais recente, GPT-4o, que se espera que impulsione as próximas versões do produto ChatGPT da empresa. Esta nova tecnologia permitirá ao ChatGPT responder às entradas de texto, áudio e vídeo dos usuários em tempo real, com um tom de voz que transmite emoções e personalidade.

Imitando a voz humana com emoção

Durante uma apresentação ao vivo da OpenAI em 13 de maio, foi demonstrada a capacidade de imitação emocional do novo modelo de voz. A IA, com uma voz feminina que respondia pelo nome de ChatGPT, teve conversas que se assemelhavam mais à interação humana natural do que às respostas robóticas dos assistentes de voz tradicionais.

"O novo recurso de interação por voz-a-voz do GPT-4 se assemelha mais à interação entre humanos", disse Michelle Cohn da Universidade da Califórnia, Davis. "Grande parte disso se deve aos curtos tempos de espera... mas uma parte ainda maior é o nível de expressividade emocional que a voz gera".

Para além das respostas simples

Na apresentação, o ChatGPT com tecnologia GPT-4o conversou com a CTO da empresa, Mira Murati, e outros funcionários. A IA até ofereceu conselhos a Mark Chen da OpenAI sobre sua respiração agitada, sugerindo um exercício de respiração. Além disso, analisou um desenho de Barret Zoph da OpenAI, expressando seu agrado de forma efusiva.

As capacidades do ChatGPT não se limitam à conversa. A IA também forneceu instruções verbais para resolver equações lineares, explicou a função do código de computador e interpretou gráficos. Até contou uma história antes de dormir, adaptando a narração para diferentes estilos e até cantando o final.

Um futuro com IA mais expressiva

A apresentação do GPT-4 marca um avanço significativo no desenvolvimento da IA conversacional. A capacidade da tecnologia de simular emoções e participar em interações naturais abre novas possibilidades para a assistência pessoal, a educação e o entretenimento. É provável que vejamos a integração do GPT-4 em uma ampla gama de produtos e serviços em um futuro próximo.