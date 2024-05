Tesla como empresa de robotáxis? A nova ideia de Elon Musk

Elon Musk, o herdeiro multibilionário, permanece à frente da Tesla Motors mas às vezes duvidamos por quanto tempo seu império irá durar. A empresa está passando por um dos momentos mais complicados de sua história recente em termos financeiros e o magnata aparentemente está querendo apostar todo o futuro da empresa em um projeto muito futurista: que a empresa se dedique agora ao potencial negócio dos robotáxis.

Parece algo louco, mas recentemente testemunhamos como Musk, em um gesto característico de sua personalidade e que já vimos se manifestar em mais de uma ocasião durante seu período como CEO da X, antes Twitter, acabou por matar completamente o projeto do Model 2 da Tesla, para focar totalmente toda a infraestrutura disponível em sua nova ideia de táxis autônomos.

Mas por que Elon Musk fez um movimento tão drástico para entrar em um setor de negócios que nem sequer foi comprovado como rentável? A resposta é simples: o dinheiro. Um recurso do qual tanto Elon quanto a própria montadora têm cada vez menos.

Hoje vamos revisitar a história louca de Elon Musk, o Model 2 e sua aposta nos táxis autônomos.

Elon Musk parece não ter matado seu projeto de robotáxis

Tudo começou em abril passado de 2024, quando Elon Musk, como CEO da Tesla Motors, causou bastante agitação na comunidade tecnológica ao usar suas redes sociais oficiais para anunciar o desenvolvimento do que poderíamos chamar de um Tesla Robotaxi, programado para ser lançado em 8 de agosto de 2024.

Tudo aconteceu num contexto de absolutas contradições, já que este anúncio por parte do milionário surgiu exatamente após a publicação de uma reportagem da agência de notícias Reuters que afirmava que a empresa de carros cancelaria o desenvolvimento do aguardado Model 2.

Para aqueles que não conhecem, o Tesla Model 2, que ainda não possui um nome oficial, seria simplesmente um veículo elétrico básico de baixo custo para consumidores com um orçamento mais limitado. No entanto, em meio a essa crise financeira e à morte do carro, Elon anunciou a data oficial para a apresentação de seu projeto de robotáxis.

Wall Street reagiu e forçou Elon a confirmar o Model 2

A notícia causou turbulência no setor, especialmente entre os investidores de Wall Street, que chegaram ao ponto de declarar diretamente que não reagiriam positivamente em relação à Tesla Motors se Elon Musk não confirmasse de forma direta e frontal que o Model 2 ainda estava em vigor.

Devido a que o projeto de robotáxis usaria a infraestrutura da fábrica dedicada a esse projeto do carro econômico, Musk se viu em uma encruzilhada: ou mantinha sua ideia do futuro ou seguia o plano e mantinha felizes aqueles que mantêm sua empresa viva.

No final, esta resposta foi a que o milionário deu na chamada para investidores para comunicar os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024: "Em termos de um roadmap para novos produtos, tem havido muita discussão. Atualizamos nossa futura linha de veículos para acelerar o lançamento de novos modelos".

Musk disse que poderíamos ver os primeiros carros do Modelo 2 no início de 2025, se não for no final deste ano. Portanto, agora estamos diante de um cenário onde podem acontecer duas coisas.

Robotáxis ou Modelo 2? Parece que Elon Musk quer ambos

Elon anunciou a data de 8 de agosto de 2024 como a oficial para apresentar seus novos robotáxis. É um fato que o Model 2 está vivo e toda a infraestrutura de produção está focada nisso para ser mostrado no final deste ano ou no próximo.

Portanto, existe a possibilidade de que Elon Musk realmente realize o evento, mas, no final das contas, ajustando seu calendário de produção para lançar os primeiros táxis muito depois do Modelo 2. Isso explicaria por que demitiu 10% de sua equipe do projeto da rede supercharger para imediatamente anunciar um investimento de centenas de milhões de dólares nesse projeto que ele descontinuou.

Mas com Elon Musk nunca se sabe e, mesmo com todas essas reviravoltas complicadas das últimas semanas, existe a possibilidade franca de que ele mude tudo novamente e trace um novo rumo para sua empresa, que começa a afundar financeiramente.