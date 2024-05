Quem é Noland Arbaugh? O primeiro usuário do chip Neuralink que está sofrendo com suas falhas

A vida de Noland Arbaugh deu uma reviravolta inesperada no início de 2024, ao se tornar a primeira pessoa a receber o chip da Neuralink, empresa de Elon Musk. Trata-se de uma tecnologia que permite a manipulação de dispositivos eletrônicos com o simples (e ao mesmo tempo complexo) uso dos pensamentos.

Quem é Noland Arbaugh e por que foi escolhido para esta impressionante experiência? Ele é um americano de 29 anos que ficou tetraplégico há oito anos após um acidente enquanto mergulhava. De acordo com um relatório do La Vanguardia, ele quebrou as vértebras C4 e C5, afetando a medula espinhal.

Após o acidente, Noland passou por um processo complexo de adaptação à sua nova vida, pois antes de perder a mobilidade de praticamente todo o seu corpo, ele se considerava um atleta. Sua família o indicou para a iniciativa da Neuralink e alguns anos depois ele recebeu o chamado para começar o processo de instalação.

Noland Arbaugh com o chip da Neuralink

Desde que lhe foi instalado o chip no seu cérebro, o jovem conseguiu manipular dispositivos eletrônicos com a sua mente pela primeira vez. Jogou xadrez (digital), Civilization VI e Mario Kart Deluxe 8 da Nintendo Switch, que são os vídeos que deram a volta ao mundo.

Na verdade, ele até recuperou sua conta do X, que foi banida quando era Twitter porque pensavam que era um bot. Através desta plataforma, também de Elon Musk, Noland postou um vídeo de 49 minutos sobre como ele manipula dispositivos eletrônicos com o chip da Neuralink.

Este material audiovisual é apenas do dia 4 de maio e realmente vale a pena ver cada segundo, pois é a evidência do grande avanço da Neuralink na área dos chips que permitem a interface cérebro-máquina.

Falhas recentes na Telepatia

Recentemente, a Neuralink detectou certas falhas no chip que Noland tem em seu cérebro. O que aconteceu foi que alguns dos fios conectivos do dispositivo recuaram para o cérebro de Arbaugh, o que resultou em uma diminuição na velocidade de transmissão de dados e, portanto, afetou a eficácia do implante.

Felizmente, a empresa não precisou recorrer ao hardware para resolver o problema. Eles informaram que conseguiram resolver modificando o algoritmo para que voltasse a funcionar de forma ótima.

“Modificamos o algoritmo de gravação para ser mais sensível aos sinais da população neuronal, melhoramos as técnicas para traduzir esses sinais em movimentos do cursor e aprimoramos a interface do usuário. Esses refinamentos resultaram em uma melhora rápida e sustentada no BPS, que agora substituiu o desempenho inicial da Noland”, pode-se ler no site oficial da Neuralink.