Por que Steve Jobs colocava os pés na privada quando trabalhava na Atari?

Todos nós temos nossas manias, idiossincrasias ou comportamentos estranhos que marcam nossa personalidade. No entanto, o empregado Steve Jobs, antes de fundar a Apple e trabalhando para a Atari, aparentemente levava isso a outro nível. O gênio por trás do iPhone, iPod e todos os produtos do gigante de Cupertino, tinha comportamentos que eram insuportáveis para seus colegas de trabalho. Um deles: ele molhava os pés no vaso sanitário da empresa e sempre ia de chinelos.

O site do Xataka revisa um artigo cheio de curiosidades sobre como foi a chegada e a jornada de Steve Jobs, aos 19 anos, para a então líder da indústria de videogames, Atari.

Em primeiro lugar, a sua chegada à empresa foi mais do que polêmica, pois se apresentou às portas da companhia com um currículo que indicava ter feito um estágio na Hewlett-Packard (HP), o que não era verdade. Steve Jobs se postou na recepção ameaçando que não sairia do local até ser contratado.

Allan Alcorn, na época diretor, o entrevistou e percebeu uma mente brilhante prestes a explodir. Ele conseguiu o emprego. No entanto, apesar de ser um gênio da produtividade, seus colegas não suportavam alguns comportamentos pessoais. Talvez o mais comum de todos fosse que ele exibia certa superioridade em relação aos seus colegas, pois se considerava mais inteligente do que aqueles ao seu redor.

Em todas as empresas existe um 'showoff' ou exibicionista que exalta suas virtudes. Todos nós podemos sobreviver a isso. No entanto, o que mais incomodava seus colegas era que às vezes ele se apresentava sem tomar banho, alegando que estava seguindo uma dieta frugívora, com a qual, segundo ele, exalava odores agradáveis.

Além disso, nessa constante experimentação de novas tendências, em uma ocasião ele teria dito aos seus colegas que se desmaiasse não se preocupassem, pois naquele momento estava testando uma dieta à base de água e ar.

Steve Jobs e sua ação de molhar os pés no vaso sanitário

Steve Jobs sempre comparecia à empresa como Condorito, de chinelo. Em algumas ocasiões, alguns colegas afirmam tê-lo visto molhando os pés no vaso sanitário da empresa. Por que ele fazia isso? O fundador da Apple dizia que era uma forma de relaxar.

Devido a que os seus colegas não o suportavam, mas era um génio para a empresa, o diretor tomou a decisão de lhe atribuir o turno da noite para trabalhar. Desta forma, expunha-o menos ao resto dos colegas e mantinha o génio dentro das suas fileiras.