O WhatsApp foi atualizado: agora você verá quem esteve online

Maio trouxe novas atualizações para a plataforma de mensagens de texto mais poderosa do mundo: Whatsapp. Na segunda semana do mês, o aplicativo adicionou algumas mudanças sutis em sua paleta de cores, bem como algumas funções que serão muito úteis para seus mais de dois bilhões de usuários.

O aplicativo de mensagens da Meta em relação aos tons que eles usaram foi extremamente cuidadosa para não gerar um ruído visual que afetasse a memória. Seja no modo escuro ou claro, o WhatsApp incluiu uma nova paleta verde uniforme. Esta consiste em cerca de 35 tons de verde para diferentes interações. Em relação ao modo escuro, para aqueles que possuem dispositivos Android, agora está um pouco mais escuro.

Estas não foram as únicas alterações, pois também modificaram ligeiramente seus ícones, tornando-os muito mais arredondados e delineados, para que sejam facilmente reconhecíveis e mais intuitivos. Além disso, adicionaram mais animações e ilustrações.

Também apostaram numa melhor gestão dos chats, por isso adicionaram filtros para organizar as conversas e tornar mais fácil encontrá-las. Agora, os usuários podem selecionar entre os filtros de não lido e de grupo com um único toque, o que lhes permite ficar em dia com as mensagens perdidas ou seus chats de grupo favoritos.

Agora, também não será possível tirar capturas de tela das fotos de perfil dos usuários com Android, embora se diga que está em versão beta, alguns internautas já conseguiram confirmar isso neste segundo fim de semana de maio. Ao tentar fazê-lo, você receberá uma mensagem: "Este aplicativo não permite tirar capturas de tela".

Ver quem esteve online

O aplicativo de mensagens tem em sua versão beta uma nova função, que para muitos será de grande utilidade, mas para outros, talvez não tanto. Trata-se da opção de ver quem esteve online recentemente, tornando-se uma espécie de histórico, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. É muito provável que em breve essa função esteja disponível para todos na versão comercial do aplicativo.

Mas basicamente, consiste em que quando você acessar a seção de chats, verá uma tela com uma aba suspensa chamada “Recentemente online”, onde serão exibidos todos os usuários que estiveram usando o Whatsapp naquele dia.

De acordo com o portal Wabeta Info, isso será feito pelo aplicativo com o objetivo de gerar maior interação. No entanto, somente os usuários que tenham a opção “Última conexão” ativada poderão ser vistos, e a privacidade daqueles que a desativarem será garantida. Como se trata de uma versão beta, o uso definitivo dependerá da aceitação do público.