O Instagram transforma suas histórias com ‘Molduras’: como usar a função Polaroid?

Normalmente, muita coisa pode acontecer em 14 anos. O Instagram sabe disso muito bem, pois desde o seu lançamento tem mudado e evoluído constantemente, introduzindo novas funcionalidades que nos fazem passar ainda mais tempo dentro da plataforma. No início, era apenas um aplicativo para compartilhar fotos com filtros, mas em 2013 os vídeos foram adicionados e em 2016 surgiram as “Instagram Stories”, permitindo aos usuários brincar com os tipos de conteúdo que compartilham ou veem. Já em 2020, o Instagram inovou com a função “Reels”, em clara resposta ao estilo breve do TikTok. E agora, uma nova funcionalidade está dominando os dispositivos das pessoas... e fazê-los agitar? Aqui contamos para você.

Referimo-nos a uma nova ferramenta que muda completamente a forma como costumávamos publicar histórias. Esta é uma forma muito mais interativa, secreta e até nostálgica, inspirada nas fotos instantâneas, que precisavam ser agitadas para serem reveladas.

Como funcionam as novas mensagens instantâneas do Instagram?

Esta nova função está disponível em todos os tipos de dispositivos Android e iOS, e promete devolver o toque retrô ao aplicativo que começou sua jornada com um estilo muito mais vintage do que o que possui hoje. Assim, essa função permite aos usuários transformar suas imagens em retratos tipo Polaroid.

Como era de esperar, esta função é muito fácil de usar. Para ver a imagem por completo, o usuário deve agitar o seu dispositivo móvel vigorosamente, e após esse gesto a fotografia é revelada completamente, adicionando um passo interativo e uma surpresa ao ato clássico de visualizar histórias.

Para usar essas novas molduras do Instagram, o processo também é simples. Primeiro, o usuário deve acessar o Instagram e postar uma história como de costume, selecionando ou tirando uma foto que será usada como plano de fundo da história. Em seguida, ao acessar o menu de edição onde estão opções como Localização, Link ou Gif, deve-se selecionar a opção 'Molduras'.

Desta forma, a sua galeria de fotos será aberta e você poderá escolher a imagem que deseja revelar através do movimento. Depois de selecionar a imagem, você pode ajustá-la, adicionar música, descrição ou o que desejar. Uma vez publicada, tanto o criador quanto os seguidores precisarão agitar seus telefones para ver a imagem por completo.

Estamos falando de uma ferramenta que já está ativa há alguns dias e promete ser um sucesso entre os usuários frequentes do aplicativo. Evidentemente, o aplicativo do Meta está buscando novas maneiras de cativar seu público, e talvez com essa ideia eles consigam.