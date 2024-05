O Instagram tem uma opção que te diz quanto tempo você passa nas redes sociais

Muita parte do nosso tempo é gasta em redes sociais. Instagram, X, TikTok, Facebook, Reddit e agora Threads, são plataformas que, a menos que trabalhe com elas, capturam sua atenção e te tiram completamente da realidade. É por isso que Meta incorpora em seus serviços o tempo de uso, uma função com a qual você pode medir as horas ou minutos que passa dentro de seus aplicativos.

É simples e também vem com uma opção onde você pode implementar alarmes ou notificações para não passar tanto tempo dentro da rede social. Nesta resenha, vamos te contar como fazer isso com o Instagram em três passos simples, e também deixamos ilustrações para você ver os gráficos de como fazer.

Quanto tempo passamos no Instagram?

O primeiro passo é ver quanto tempo passamos no Instagram. Para isso, vamos até nosso perfil e clicamos nas três linhas horizontais que estão no canto superior direito da tela.

Isso fará com que a tela de configuração e atividade do aplicativo seja exibida. Uma vez lá, pressione, conforme mostrado na imagem abaixo “Tempo no aplicativo”.

Instagram Redução de danos

Depois disso, o aplicativo mostra um resumo na tela do tempo médio que você passa dentro do Instagram diariamente. Sempre serão exibidos os detalhes dos últimos sete dias. No caso do nosso Instagram, costuma ter uma atividade média de 33 minutos por dia.

Instagram Redução de danos

Como podem ver na captura de tela acima, há uma opção que diz “Limite diário”. Quando você clica nela, aparece a seguinte opção abaixo, onde você pode definir o tempo que acredita ser necessário dedicar ao Instagram.

O mesmo aplicativo enviará uma notificação quando perceber que você ultrapassou o período que definiu para assistir Reels, histórias ou o feed sem controle algum.