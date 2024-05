Isto é para o que ChatGPT é mais usado, de acordo com Sam Altman

ChatGPT, a revolucionária ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, abriu um leque de possibilidades inimagináveis em diversos campos. Embora existam muitos chatbots baseados em IA generativa, a verdade é que é o mais popular, graças à sua capacidade de processar e gerar linguagem natural, tornando-se uma ferramenta inestimável para uma ampla gama de aplicações.

Entre outras coisas, ChatGPT permite que você gere textos de alta qualidade em vários formatos, desde artigos e roteiros até poemas e e-mails. Sua capacidade de compreender e responder a instruções específicas a torna uma ferramenta ideal para a criação de conteúdo original e atraente.

Além disso, pode traduzir idiomas com precisão e fluidez, facilitando a comunicação global e a troca de informações. Também pode ajudar a gerar ideias criativas para projetos, negócios ou sua vida pessoal, graças à sua capacidade de pensar fora da caixa e explorar novas perspectivas. E a lista de coisas que pode fazer continua e continua, tornando esta nota impossível de ler.

No entanto, em uma palestra do ano passado, o CEO da OpenAI, Sam Altman, discutiu o presente, futuro e riscos da IA, juntamente com outros temas como o World Coin e seu potencial para impulsionar o crescimento econômico, a pesquisa do câncer e, claro, o ChatGPT. E um aspecto surpreendente que ele revelou foi que o uso mais comum do ChatGPT não é a busca por informações, como seria de se esperar, mas sim o resumo de textos.

Esta função é especialmente útil para processar grandes quantidades de e-mails e mensagens do Slack. Altman também comentou sobre o impacto potencial dos modelos de linguagem nas pesquisas na internet, afirmando que, embora não sejam uma ameaça inerente ao Google, podem se tornar uma se a gigante tecnológica não tomar medidas.

Quanto ao futuro da OpenAI, Altman gerou expectativas com o anúncio de um "incrível novo modelo de IA" chamado GPT-5, que se espera que supere em muito as capacidades de seus antecessores, GPT-4 e GPT-4 Turbo. Espera-se que o GPT-5 seja mais rápido, preciso e com um contexto mais amplo, e seu conhecimento estará atualizado até junho de 2024.

Embora ainda não se conheçam os detalhes finais do GPT-5, a expectativa em torno deste novo modelo de inteligência artificial é alta, e muitos se perguntam se poderá ser o concorrente definitivo do Google no campo das pesquisas na internet.