Este é o investimento mais valorizado de Jeff Bezos

Desde o início dos tempos, a arte tem sido um privilégio reservado à classe alta. As obras de arte, sejam esculturas, pinturas ou joias, eram encomendadas por reis, imperadores e nobres para mostrar sua riqueza, poder e refinamento. E essas peças não eram apenas objetos decorativos, mas também símbolos de status que serviam para legitimar sua posição social.

Nesse sentido, os mecenas, geralmente membros da elite rica, financiavam artistas talentosos em troca de obras que refletissem seu gosto pessoal, valores e ideias. Esse impulso econômico permitiu o florescimento de movimentos artísticos como o Renascimento italiano ou o Barroco europeu.

Atualmente, a relação entre arte e riqueza continua sendo complexa e multifacetada. A arte permanece como um símbolo de status e um ativo valioso para as elites ricas. No entanto, também existe um movimento artístico diverso e vibrante que busca desafiar os estereótipos e questionar as estruturas de poder existentes.

No entanto, nos últimos séculos, a motivação dos milionários em relação à arte evoluiu. Já não se trata apenas de ostentação, mas sim de um investimento rentável e discreto.

Jeff Bezos: um colecionador discreto de arte

Um exemplo disso é Jeff Bezos, conhecido por seu iate e mansões de luxo, mas cujos investimentos em arte são menos conhecidos. Em 2019, Bezos adquiriu a obra "Hurting the Word Radio #2" de Ed Rusha por $52,5 milhões em um leilão da Christie's, um recorde para o artista. Pouco depois, ele comprou "Vignette 19" de Kerry James Marshall por $18,5 milhões na Sotheby's, sob a sombra do anonimato.

Para além da estética: a arte como investimento

Bezos não é o único bilionário que investe em arte. Seu apelo reside em suas vantagens como investimento:

Rentabilidade: De acordo com a Knight Frank, a arte pode gerar até 30% de retorno em 12 meses e até 109% a longo prazo.

De acordo com a Knight Frank, a arte pode gerar até 30% de retorno em 12 meses e até 109% a longo prazo. Refúgio contra a inflação: O valor da arte tende a aumentar com o tempo, protegendo os investimentos da inflação.

O valor da arte tende a aumentar com o tempo, protegendo os investimentos da inflação. Diversificação: A arte oferece uma alternativa às tradicionais formas de investimento, como ações ou imóveis.

A arte oferece uma alternativa às tradicionais formas de investimento, como ações ou imóveis. Discrição: O mundo da arte é relativamente reservado, o que permite aos compradores manterem a privacidade.

Coleções milionárias para decorar mansões

O Relatório de Bilionários 2023 da UBS revela que 30% dos bilionários possuem coleções de arte com um valor médio de US$300 milhões. Além disso, 11% planejam continuar comprando arte, enquanto 80% não têm intenção de vender a curto prazo. A arte já não é apenas um adorno para as paredes das elites. Tornou-se um investimento sólido e discreto, um refúgio para as grandes fortunas em um mundo de incertezas econômicas.