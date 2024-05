Elon Musk mantém firme sua opinião sobre o teletrabalho após as demissões em massa na Tesla

A pandemia de covid-19 implementou uma modalidade de trabalho que até então era incomum: o teletrabalho ou trabalho remoto. Desde que o mundo fechou por cerca de dois anos, esta foi uma das técnicas que salvou muitas empresas. A maioria dos funcionários está encantada com essa prática, mas alguns empregadores, como Elon Musk, a odeiam com todo o seu ser.

No meio dos despedimentos em massa da Tesla, que agora foram reduzidos para 500 devido a um investimento milionário na empresa, segundo fontes financeiras, Elon Musk volta a criticar o teletrabalho. Ele diz, sem rodeios, que “é uma estupidez” muitos funcionários agora exigirem dias de trabalho remoto desde a mesma entrevista, quando ainda são apenas candidatos.

“Sou um grande crente de que as pessoas são mais produtivas no local de trabalho. As pessoas deveriam descer do cavalo moral com essa merda de trabalho remoto. É uma estupidez e moralmente incorreto”, disse o herdeiro multibilionário sul-africano em uma entrevista com a CNBC.

“O trabalho remoto é um pouco como a falsa citação de Maria Antonieta, ‘Que comam brioche’... não é apenas uma questão de produtividade. Acredito que é moralmente incorreto”, destacou Elon Musk, fazendo referência à então rainha da França, que respondeu dessa forma quando lhe disseram que o povo estava com fome.

Elon Musk faz esse comentário querendo mostrar que alguns funcionários, aqueles que fabricam as peças dos Teslas e montam os carros, precisam estar na fábrica. Enquanto outros, que realizam tarefas de software e administração, podem trabalhar confortavelmente em casa. Para Musk, além de diminuir a produtividade, é injusto para aqueles que precisam ir à empresa.

Elon Musk e as demissões em massa na Tesla

Embora haja relatos de que a decisão de demitir 10% da equipe da Tesla foi revertida, o CEO da empresa ainda está sob escrutínio, pois recentemente vazou a carta com a qual os funcionários foram demitidos.

“Estou entrando em contato para informar que, após uma revisão cuidadosa de suas restrições de trabalho permanentes e de sua função, foi determinado que não há nenhum ajuste razoável que permita que você desempenhe as funções essenciais de seu cargo em sua função.”

“O próximo passo no processo interativo é a busca alternativa de emprego (processo AJS), que consiste em revisar o banco de empregos interno e externo da Tesla para identificar possíveis vagas. Isso é para informar que não identificamos nenhuma vaga para a qual pareça qualificado.”

“Dados as recentes mudanças na empresa, também não prevemos que haja vagas desse tipo a curto prazo. Portanto, informamos que pretendemos concluir o processo de AJS neste momento. Como não identificamos um cargo alternativo disponível, começaremos a processar sua separação do emprego na Tesla, com efeito a partir de 3 de maio de 2024″, disseram aos funcionários demitidos.