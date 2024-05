EA Sports FC 24 lidera os jogos gratuitos que se juntam ao catálogo de maio no Playstation Plus

EA Sports FC 24 está desfrutando de um grande sucesso no PS Plus. Mas chegou acompanhado. Desde 7 de maio, você pode acessar três jogos e um DLC através do seu sistema de assinatura PlayStation Plus. Enfrente os melhores do mundo no campo do EA Sports FC 24, domine a arte da precisão nas plataformas com Ghostrunner 2, embarque em uma aventura inesquecível de inteligência em Tunic e continue sua luta contra a Escuridão em Destiny 2: Lightfall.

ANÚNCIO

EA Sports FC 24 Edição padrão | PS4, PS5

Criado a partir da inovação e autenticidade, sinta-se mais perto do jogo na experiência mais fiel ao futebol americano até à data, com os melhores jogadores dos clubes, ligas e competições mais importantes de todo o mundo. Desfrute de um realismo sem igual em cada partida graças a três tecnologias de ponta: HyperMotionV, PlayStyles otimizado pela Opta e o motor Frostbite Engine melhorado.

Ghostrunner 2 | PS5

Sobreviva a um futuro ciberpunk pós-apocalíptico nesta intensa e envolvente experiência em primeira pessoa, baseada na ação rápida do original. Como antes, é um cenário de morte instantânea: lute contra inimigos sem receber dano você mesmo. No entanto, nesta sequência, há muitas melhorias no combate, níveis não lineares com seções complexas de moto e novos modos emocionantes.

Recomendado:

Túnica | PS4, PS5

Explore um mundo hostil e intrincadamente interconectado de sombrias florestas, vastas ruínas e labirintos catacumbas nesta elegante aventura isométrica. Descubra tesouros ocultos e técnicas secretas que o ajudarão em seu caminho. Enfrente bestas colossais e inimigos menores nas profundezas da terra, no topo das nuvens e em lugares ainda mais estranhos.

Destiny 2: Lightfall | PS4, PS5

Esta expansão do Destiny 2 leva os Guardiões a Netuno para descobrir uma metrópole de néon diferente de tudo o que você já explorou antes no Destiny 2. Conheça os Cloud Striders, junte-se à luta contra a Legião Sombria e evite a devastação na cidade secreta tecnologicamente avançada de Neomuna. Lembre-se de que para jogar este DLC você precisa do título base: Destiny 2.