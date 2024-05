Cinco truques para tirar o máximo proveito do seu iPhone

É curiosa a posição que o iPhone ocupa na cultura popular e na própria comunidade de usuários móveis hoje em dia. Embora o Android seja uma plataforma muito mais flexível e personalizável, também é verdade que o smartphone tem algumas funções incríveis que poucos usuários conhecem. Felizmente, algumas dicas imperdíveis acabaram se tornando virais graças a um ex-funcionário da Apple.

ANÚNCIO

iPhone 15 APPLE (APPLE/Europa Press)

Tyler Morgan, o sujeito em questão que trabalhou na empresa cofundada por Steve Jobs, hoje em dia se tornou tremendamente popular no TikTok, graças ao seu extenso catálogo de conteúdo, onde compartilhou vários conselhos e truques para aproveitar ao máximo o seu dispositivo através de vídeos curtos.

A seguir, apresentamos uma seleção de cinco truques que ele compartilhou através de sua conta, acompanhada por alguns vídeos ilustrativos que mostram a qualidade de seu conteúdo para que você decida segui-lo na plataforma.

Recomendado:

Cinco truques imperdíveis para aproveitar ao máximo o iPhone

O seu iPhone pode gravar a sua voz em paralelo com a tela: Se quiser experimentar fazer um vídeo tutorial para configurar ou usar certas funções do seu telefone, esta função é perfeita. Para gravar a sua voz enquanto grava a tela, basta abrir o Centro de Controlo, procurar o botão "Gravar" e mantê-lo pressionado. Na parte inferior da tela, verá um botão para ativar ou desativar o microfone enquanto navega pela interface. Muitos acreditam que isso era exclusivo do Android, mas não.

Se quiser experimentar fazer um vídeo tutorial para configurar ou usar certas funções do seu telefone, esta função é perfeita. Para gravar a sua voz enquanto grava a tela, basta abrir o Centro de Controlo, procurar o botão "Gravar" e mantê-lo pressionado. Na parte inferior da tela, verá um botão para ativar ou desativar o microfone enquanto navega pela interface. Muitos acreditam que isso era exclusivo do Android, mas não. Inicialização rápida e sem esforço: Por hábito, costumamos manter pressionado o botão de ligar por vários segundos para ligar o iPhone. Mas nos vídeos de Morgan, ele nos mostra que basta manter pressionado por um segundo e pronto, seu dispositivo ligará instantaneamente.

Por hábito, costumamos manter pressionado o botão de ligar por vários segundos para ligar o iPhone. Mas nos vídeos de Morgan, ele nos mostra que basta manter pressionado por um segundo e pronto, seu dispositivo ligará instantaneamente. Siri lê artigos completos: Poucos têm isso em mente, mas na verdade Siri pode ler qualquer texto longo em voz alta. Basta abrir o artigo escrito de seu interesse e dizer o comando "Olá Siri, leia o artigo".

Poucos têm isso em mente, mas na verdade Siri pode ler qualquer texto longo em voz alta. Basta abrir o artigo escrito de seu interesse e dizer o comando "Olá Siri, leia o artigo". Elimine fotos duplicadas e libere espaço: Igual, é uma função que muitos pensam que só está disponível no Android, mas não. Basta abrir o aplicativo Fotos, ir para Álbuns, deslizar para baixo e selecionar a opção "Duplicados". Com um único toque, você poderá mesclar ou excluir todas as fotos repetidas em segundos para liberar muito espaço em seu dispositivo.

Igual, é uma função que muitos pensam que só está disponível no Android, mas não. Basta abrir o aplicativo Fotos, ir para Álbuns, deslizar para baixo e selecionar a opção "Duplicados". Com um único toque, você poderá mesclar ou excluir todas as fotos repetidas em segundos para liberar muito espaço em seu dispositivo. O truque secreto da limpeza profunda: Baixar muitos aplicativos pode tornar seu iPhone mais lento com o tempo. Para evitar isso, remova aqueles que não utiliza mais. Vá para Configurações. Depois, vá para Geral e entre em Armazenamento do iPhone. Aqui você poderá ver o tamanho de cada aplicativo e a última vez que foi usado. Desta forma, será mais fácil tomar a decisão.

Um oásis no TikTok para melhorar o desempenho do seu iPhone

Estes truques são bastante básicos e essenciais, mas você ficaria surpreso com o quão práticos eles são para tornar nosso smartphone da Apple um pouco mais ágil. No final, algumas dicas são um pouco óbvias. Mas é interessante como elas conseguiram viralizar tanto no TikTok.

Valerá a pena acompanhar o conteúdo de Morgan para ver para onde ele decide levar o futuro de sua conta nas redes sociais.

Por enquanto, se você tiver algum parente muito jovem ou idoso que tenha um iPhone, essas dicas podem ser muito úteis para eles. Não hesite em compartilhá-las!