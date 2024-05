Caos na Neuralink de Elon Musk: o chip cerebral falhou e seu cofundador renuncia por questões de “segurança”

Noland Arbaugh é praticamente o primeiro ciborg da história. Ele twittou com a mente em sua conta oficial do X graças ao Neuralink de Elon Musk

Em 2024, começamos com notícias épicas. Por exemplo, foi revelado que Noland Arbaugh, um jovem tetraplégico desde 2016, agora podia jogar online e enviar e-mails novamente. Isso foi graças ao implante cerebral da Neuralink, uma empresa de neurotecnologia co-fundada por Elon Musk e que alcançou seu primeiro marco após o sucesso desse procedimento. Desde aquele dia, os olhos do mundo estão voltados para o progresso dessa história, que poderia revolucionar a vida de pacientes com paralisia, permitindo-lhes controlar dispositivos digitais usando sinais cerebrais.

ANÚNCIO

O referido chip é do tamanho de uma moeda, chama-se Telepatia, e vinha sendo desenvolvido e supervisionado por anos por especialistas médicos e éticos que fazem parte da empresa do também CEO da SpaceX. O problema? É que o dispositivo falhou meses após ser implantado. E para piorar, isso coincidiu com a renúncia do segundo no comando da empresa.

Telepathy Neuralink

Caos e renúncia na Neuralink

Apenas alguns meses após o implante bem-sucedido, a startup de neurotecnologia está no olho do furacão depois que o chip implantado apresentou falhas. E, como se isso não bastasse, ao mesmo tempo, seu cofundador Benjamin Rapoport decidiu apresentar sua renúncia, citando preocupações com a segurança.

Recomendado:

Lembremos que este implante de Telepatia fazia parte do estudo ‘Prime’ para avaliar sua segurança e eficácia. No entanto, recentemente, Neuralink admitiu em seu blog que vários “fios” do dispositivo haviam se retraído do cérebro de Arbaugh, reduzindo a quantidade de eletrodos eficazes e afetando a capacidade do sistema para funcionar corretamente. Apesar dos problemas iniciais com o implante, a empresa de Musk decidiu não removê-lo, afirmando que não representa um risco direto para a segurança do paciente.

Em termos técnicos, estamos falando de um chip projetado para conectar a mente humana a máquinas, em aplicações como permitir que pacientes com paralisia controlem dispositivos externos com seus pensamentos. Essa interface cérebro-computador (BCI) foi batizada de Link e usa 1.024 eletrodos em 64 fios, mais finos que um fio de cabelo humano, para registrar sinais neurais.

O outro grande problema? Em meio a todo esse caos, o neurocirurgião e co-fundador da Neuralink, Benjamin Rapoport, anunciou sua renúncia para fundar sua própria empresa, Precision Neuroscience.

Para aqueles que não o conheciam, Rapoport foi e ainda é uma figura-chave desde a fundação da empresa em 2016. Sua visão, compartilhada no podcast ‘O futuro de tudo’ do WSJ, focava em ter as considerações de segurança como base para avançar no campo das interfaces neurais, acreditando que um foco na “invasão mínima” é necessário para garantir a segurança em dispositivos médicos, reconhecendo, no entanto, que esse foco pode causar danos cerebrais. Foi nessa mesma ocasião que ele se referiu à sua renúncia, deixando implícito que sua saída foi devido a problemas de “segurança”.

Desde a sua criação, a Neuralink tem sido alvo de críticas por práticas pouco éticas e questionáveis, como em testes com animais. Mas nada os tem conseguido parar. O seu objetivo até ao final de 2024 é implantar mais 10 dispositivos cerebrais, mas ainda não sabemos nada sobre esses pacientes.