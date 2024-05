As guerras do futuro: os Estados Unidos têm dois cães robôs equipados com rifles que funcionam com IA

A indústria de armamentos adicionou um dispositivo tão letal quanto eficaz em conflitos bélicos. Trata-se de um cão robô, inspirado na série K9 popularizada pela Boston Dynamics durante a pandemia, mas com algumas melhorias. Este dispositivo, nas mãos das Forças Armadas dos Estados Unidos, está equipado com um rifle em suas costas e opera com inteligência artificial.

O portal TWZ informa que recebeu relatos de que O Comando de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (MARSOC, em inglês) está testando um par de cães robôs armados com rifles para funções perimetrais na segurança das bases do exército americano.

A empresa que desenvolveu é chamada Ghost Robotics e batizaram-no como Veículo Terrestre Não Tripulado Quadrúpede Vision 60 da Ghost Robotic ou simplesmente Q-UGV. O portal Xataka relata um relatório do site oficial da empresa que os desenvolve, onde descrevem que esses aparelhos são “para uso em uma ampla gama de ambientes urbanos e naturais não estruturados para aplicações de defesa, nacionais e empresariais”.

Não é rápido, pois se move apenas a 3 metros por segundo. Mas a velocidade não é sua característica principal, pois vem equipado com um rifle SENTRY da empresa Onyx Industries, que opera com inteligência artificial.

"O sistema de armas à distância SENTRY aproveita um sistema DIS (Sistema de Imagens Digitais) com ATD/ATR para escanear, detectar, classificar, rastrear e relatar de forma autônoma qualquer ameaça para uma ação tática rápida e eficaz. Pode ser implantado em uma posição de vigilância ou de negação do terreno para proteger as forças amigas no calor da batalha", diz a empresa sobre este rifle integrado ao robô.

Os relatórios indicam que este corpo de Fuzileiros Navais é o primeiro do exército dos Estados Unidos a testar uma tecnologia desse tipo. As tarefas que lhes foram atribuídas, como cuidar das áreas perimetrais das instalações militares, poderiam ser o início de guardas de segurança robôs que ajudam os humanos a proteger as instalações das forças de segurança.