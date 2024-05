A enorme contradição que poderia travar o mercado de carros elétricos no mundo

A União Europeia tem suas próprias regras para o desenvolvimento de tecnologias. E se você quiser jogar em seu mercado, não tem outra opção senão cumpri-las. Há uma enorme contradição que poderia frear o desenvolvimento dos carros elétricos no velho continente, já que poderia bloquear a entrada de marcas chinesas que buscam se tornar líderes da indústria.

Diariamente vemos exemplos claros desse comportamento da União Europeia em relação à tecnologia. O tipo de entrada USB-C como obrigação, que fez a Apple lançar um iPhone com esse hardware pela primeira vez na história, é um dos muitos exemplos disso. As exigências para aumentar os períodos de atualizações de software em celulares, a fim de reduzir o lixo eletrônico no mundo, são mais evidências do que estamos contando.

Agora isso pode ser traduzido para carros elétricos, de acordo com um relatório feito pelo El Español. O mercado de carros elétricos na China, com marcas como Xpeng, Geely, BYD ou até mesmo Xiaomi, que é conhecida no Ocidente por seus celulares, aposta em telas para todas as funções do veículo.

E embora isso seja um claro avanço em tecnologia, pode ser algo negativo para essas marcas porque na Europa é implementado um programa de segurança chamado Euro NCAP, no qual certas normas devem ser cumpridas para poder operar nos 27 países da União Europeia.

Uma das regras de segurança deste programa é que certas características ou funções dos veículos, por mais avançados que sejam, devem ser controladas através de botões tradicionais. Questões básicas como serviços de SOS (chamadas de emergência), luzes intermitentes, pisca-alerta, acionamento dos limpadores de para-brisa e buzina devem ser estritamente controlados por botões e telas sensíveis ao toque.

Por enquanto, os carros elétricos podem ser comercializados na Europa, uma vez que o programa ainda não foi implementado. No entanto, espera-se que a norma seja aprovada em 2026. Portanto, aqueles que desejam comprar um carro dessas marcas da China talvez pensem duas vezes, pois em poucos anos ele pode se tornar inutilizável.