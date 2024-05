VÍDEO captura a brutal interação entre uma tempestade elétrica e um vulcão em erupção

Parece Mordor, uma briga entre Zeus e os Titãs ou a chegada de Thor à Terra, mas a realidade é que este evento registrado em vídeo é próprio da natureza de nosso planeta. Ocorreu em um vulcão da Guatemala e mostra como ocorre a interação entre a energia do magma e as ondas eletromagnéticas do céu.

O que aconteceu neste vídeo do vulcão na Guatemala é semelhante ao que ocorreu no vulcão Cabulco, uma cidade no Chile localizada a cerca de 30 km a nordeste da cidade de Puerto Montt e 30 km a leste de Puerto Varas. O fenômeno é conhecido como "Tempestade Suja".

É um termo científico dado a uma tempestade que ocorre quando a força dos elementos lançados do fundo do vulcão colidem no exterior, causando cargas positivas e negativas que produzem raios. Os pesquisadores estimam que cerca de 35% das erupções vulcânicas são acompanhadas por raios.

José Miguel Viñas, físico, divulgador científico e consultor da Organização Meteorológica Mundial (OMM), explica esse fenômeno, de acordo com o portal Muy Interesante.

"Essas descargas se formam por um mecanismo de alguma forma análogo ao que ocorre nas nuvens de tempestade, nos cumulonimbus (nuvens grandes, pesadas e densas). Se nestas é o atrito entre os granizos da parte alta desses cumulonimbus que separa a carga elétrica e dá origem a essas descargas, na nuvem vulcânica entram em atrito os elementos que escapam do cratera, os piroclastos e as cinzas vulcânicas, o que também provoca a separação de carga elétrica e o aparecimento de relâmpagos", disse o especialista.

As imagens que estamos mostrando são do vulcão da cidade chilena ou do vídeo do vulcão na Guatemala. Mas o especialista diz que este fenômeno pode ser registrado em qualquer vulcão do mundo.