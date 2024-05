Este é o único método com o qual você pode ver o conteúdo de uma conta do Instagram privada

O Instagram está se posicionando como uma das redes sociais mais usadas em todo o mundo. O serviço de fotos da Meta cresceu de forma brutal nos últimos anos sob a liderança executiva de Adam Mosseri. Isso significa que o aplicativo desenvolveu funções que promovem a preservação da privacidade de seus usuários.

As contas privadas são uma das primeiras funcionalidades adicionadas à rede social. E antes, cerca de nove anos atrás, você poderia acessar se entrasse pelo Google Chrome, se não quisesse enviar um pedido de seguimento para essa pessoa.

No entanto, o Google e o Instagram corrigiram esse erro e, desde então, a única maneira de acessar uma conta privada sem segui-la é através de ferramentas de terceiros que não vamos recomendar. Esses aplicativos costumam estar cheios de malware e representam uma ameaça à segurança daqueles que os utilizam e das pessoas que estão sendo espionadas.

Instagram Espionagem (Unsplash)

Como visualizar uma conta privada do Instagram?

O único método que conhecemos é antigo, mas às vezes falível. Eles podem ser descobertos, mas é a única maneira: criando uma conta fake e solicitando acompanhamento. É muito provável que sejam descobertos, pois as pessoas costumam suspeitar desse tipo de coisa. A recomendação é não realizar esse tipo de prática.

Novas funções do Instagram

"Add Yours Music" (Música de Agora você), uma extensão do já existente "Add Yours" (Agora você). Essa nova opção permite criar threads de respostas nas Histórias com um formato colaborativo, onde os usuários podem adicionar a música que estão ouvindo no momento.

Para usar o "Adicionar sua Música", basta selecionar o adesivo correspondente, escolher uma música da biblioteca do Instagram e publicá-la em sua História. Seus seguidores poderão então adicionar sua própria música à história, criando uma corrente musical coletiva.

Molduras para um toque retrô: A ferramenta “Molduras” permite transformar qualquer imagem em uma Polaroid clássica. Para isso, selecione o adesivo “Molduras”, escolha uma imagem da sua galeria e personalize-a com um título e a data da captura.