Esta nova memória RAM atualizável promete revolucionar os notebooks

A memória RAM percorreu um longo caminho desde o seu início e a sua evolução está longe de terminar, impulsionada pela -sempre- crescente demanda de maior velocidade, capacidade e eficiência nos computadores. As novas tecnologias prometem memórias mais rápidas, eficientes e capazes, o que certamente impulsionará o desenvolvimento de computadores ainda mais poderosos e versáteis no futuro.

Na verdade, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias de memória RAM continuam avançando. Estão sendo exploradas alternativas como a memória HBM (High Bandwidth Memory) e a memória PRAM (Persistent RAM), que buscam superar as limitações do DDR5 em termos de velocidade, capacidade e eficiência energética.

No entanto, a Lenovo seguiu um caminho um pouco diferente e poderia marcar um ponto de viragem no desenvolvimento destes produtos: tornou-se a primeira marca a incluir a inovadora RAM atualizável da Micron num dos seus notebooks ultrafinos, marcando um marco na história da informática e prometendo mudar o futuro do setor para sempre.

Uma RAM atualizável?

A Micron, líder no desenvolvimento de RAM, projetou um módulo que promete revolucionar o mercado. A nova memória LPDDR5X, disponível em módulos individuais ou integrada em laptops como o último Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, oferece uma velocidade de até 7500 MT/s.

O que realmente surpreende não é apenas o desempenho excepcional da memória, mas sim a facilidade de instalação em um laptop ultracompacto. Seu tamanho reduzido a torna uma opção ainda mais simples para esse tipo de dispositivo, superando em muito as alternativas atuais do mercado.

A RAM LPCAMM2, disponível em densidades de 32 GB e 64 GB, abre um mundo de possibilidades:

Maior vida útil do laptop: Permite atualizar a memória à medida que as necessidades do usuário aumentam, ampliando a vida útil do dispositivo.

A facilidade de instalação facilita possíveis reparos na memória.

O problema de sempre

No entanto, nem tudo são vantagens. O módulo LPCAMM2 requer um soquete específico na placa-mãe, o que aumentará o preço dos laptops que o incluem.

Apesar desta contraparte, a memória RAM da Micron representa um grande avanço. Seu design compacto, alta velocidade e capacidade de atualização a tornam uma opção ideal para laptops ultrafinos, especialmente para aqueles que procuram um dispositivo duradouro e que se adapte às suas necessidades em constante mudança.

Embora este novo modelo possa chegar a laptops mais econômicos no futuro, por enquanto seu preço elevado a limita a dispositivos de alta gama.

É importante destacar que os laptops de alto desempenho costumam usar memória SO-DIMM, geralmente não substituível, com slots mais espessos. A RAM LPCAMM2 poderia ser a solução para esse tipo de dispositivos, mas ainda resta ver se mais fabricantes, além da Lenovo, se animam a implementá-la.

Sem dúvida, a chegada da memória LPCAMM2 marca um antes e um depois no mercado de RAM para laptops. Seu potencial para prolongar a vida útil dos dispositivos, facilitar os reparos e oferecer um melhor desempenho a torna uma tecnologia a ser considerada por usuários e fabricantes.