Como se formam as auroras boreais e austrais? Veja a jornada da tempestade do Sol até a Terra

As auroras boreais e austrais são o resultado de uma intensa tempestade solar, que faz parte do ciclo número 25 da nossa estrela massiva. Os céus de alguns países na Europa, Estados Unidos, México, Argentina, África do Sul, Austrália e até mesmo no Chile foram iluminados com cores inéditas para os habitantes destas regiões.

As Torres del Paine, que por si só já são um evento natural impressionante, agora estão iluminadas com cores pertencentes às auroras austrais. O evento continuará ao longo deste fim de semana e talvez ocorra novamente, enquanto a tempestade solar que se adiantou no ciclo atual registra intensidades semelhantes às destes dias. Portanto, provavelmente veremos novamente luzes para a noite deste sábado e a de domingo.

Sendo um evento incomum no Chile, muitos se perguntam: Como são formadas as auroras boreais e austrais? Vamos contar a origem desse fenômeno, com um impressionante vídeo ilustrativo dos gênios do Physics & Astronomy Zone.

"A aurora boreal ocorre quando partículas carregadas pelo Sol colidem com a atmosfera da Terra e nosso campo magnético as direciona para os polos. É por isso que se fala em aurora boreal para o Polo Norte e austral para o Sul", destaca a BBC Mundo em uma revisão de 2022.

Então, com base nesta explicação científica, a conta X Somos Ciencia publica um vídeo que começa com a maravilhosa expulsão de partículas carregadas pelo Sol.

Desta forma, esses ventos carregados de radiação viajam até romper com a exosfera e as camadas que a seguem antes de chegar à atmosfera.

Eles passam para o outro lado e voltam para interagir novamente com as mesmas camadas protetoras, formando assim o espetáculo de luzes.