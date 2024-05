Assim você pode transformar qualquer smartphone em um tablet para desenhar e pintar

Os tablets para desenho têm experimentado um crescimento exponencial em popularidade nos últimos anos, tornando-se uma ferramenta indispensável para artistas, designers, estudantes e entusiastas do desenho digital. Elas oferecem uma ampla gama de funções que vão desde o desenho básico até a criação de obras de arte complexas. Permitem usar uma grande variedade de pincéis, lápis e ferramentas digitais, emulando a experiência tradicional do desenho e da pintura.

ANÚNCIO

No entanto, a Wacom foi um pouco mais longe e apresentou seu novo monitor interativo OLED: Wacom Movink. Um dispositivo inovador que leva a experiência de desenho e design a um novo nível com sua tela OLED Full HD de 13,3 polegadas, sua caneta profissional Wacom Pro Pen 3 e sua portabilidade.

Liberdade criativa em qualquer lugar

Esqueça as limitações das tablets gráficas tradicionais. O Wacom Movink conecta-se ao seu telemóvel, tablet, PC ou portátil independentemente do sistema operacional, oferecendo-lhe uma flexibilidade sem precedentes. Desfrute da precisão e controle da caneta Wacom Pro Pen 3 em qualquer lugar, seja no seu estúdio, em casa ou em viagem.

Recomendado:

O Wacom Movink possui uma tela OLED que oferece uma qualidade de imagem excepcional com cores vibrantes, pretos profundos e um contraste infinito. Desfrute de uma experiência visual incomparável que permitirá apreciar cada detalhe de suas criações.

O Wacom Movink foi projetado para atender às necessidades dos criadores digitais profissionais. Ele oferece uma pressão de cor excepcional com cobertura de 100% DCI-P3 e 95% Adobe RGB, ideal para trabalhos de ilustração, design gráfico e edição de fotos. Além disso, possui uma calibração de cores precisa validada pela Pantone e Pantone SkinTone, garantindo a fidelidade das suas cores.

Wacom Movink é um dispositivo portátil que o acompanhará para onde quer que vá. Seu design ultraleve de 4 mm e seu peso leve de 420 g o tornam o companheiro ideal para os criativos que trabalham em movimento. A tela é protegida por Gorilla Glass da Corning e a parte traseira é feita de liga de magnésio para maior durabilidade.

Wacom Movink é perfeitamente integrado ao seu fluxo de trabalho criativo. Inclui a exclusiva caneta Wacom Pro Pen 3 com extrator de pontas e três pontas de reposição, e é compatível com uma ampla gama de canetas digitais, incluindo as S Pen dos celulares Samsung. Além disso, possui duas teclas personalizáveis para atribuir atalhos e outras funções.

Wacom Movink conecta-se ao seu dispositivo através de um cabo USB-C. Além disso, possui compatibilidade com Windows, macOS, ChromeOS e Android.

A Wacom oferece uma ampla gama de acessórios para complementar sua experiência com Wacom Movink, incluindo:

Suporte dobrável Wacom

Capa Wacom Movink

Estojo Wacom enrolável para lápis

Conversor HDMI (em breve disponível)

O Wacom Movink já está disponível na Espanha na loja online eStore da Wacom.

Wacom Movink representa um avanço significativo na tecnologia de criação digital. Sua tela OLED portátil, sua caneta profissional e sua versatilidade o tornam a ferramenta ideal para criadores digitais que buscam levar seu trabalho para o próximo nível.