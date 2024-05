Para quem é o OPPO Pad Neo: chega um novo tablet com um preço atraente

A OPPO completou quatro anos de presença oficial e para celebrar, organizou um evento de gala onde apresentou a primeira linha de produtos para esta nova era da marca, buscando criar um ecossistema integrado onde a sincronização, conexão e experiência de cada dispositivo se sintam como um só. Para isso, eles apresentaram algumas novidades de Inteligência Artificial com seu Reno 11, ao mesmo tempo em que revelaram seu relógio Watch X e o novo OPPO Pad Neo.

ANÚNCIO

No evento, conseguimos testar por um bom tempo esses dois novos dispositivos. Algumas horas atrás, compartilhamos nossas primeiras impressões sobre o chamativo smartwatch, mas não queríamos perder a oportunidade de falar também sobre seu tablet, que tem tudo para conquistar um segmento muito específico.

OPPO | Oppo Watch X

Em pleno 2021, com o negócio em terreno incerto, não se pode evitar perguntar a que público consumidor este produto poderia ser direcionado. A Apple recentemente publicou suas cifras de vendas para a linha iPad e, conforme compartilhado pelos amigos da Statista, o cenário é complexo.

Recomendado:

Os tablets tiveram momentos de maior fama e melhores resultados financeiros a nível global em anos anteriores e agora há alguns sinais que sugerem que tudo estaria entrando em um processo de relativa recessão ou desaceleração no ritmo de consumo.

Mas o fabricante chinês tem claro o que procura e deu forma a isso com a criação deste dispositivo com qualidades muito específicas.

A OPPO Pad Neo tem tudo para se posicionar

O OPPO Pad Neo representa a primeira vez que a empresa traz um tablet oficialmente para o mercado do México. Nesse sentido, é um produto importante para a história local da marca, mas também é sensato apontar como este gadget oferece uma experiência visual fluida e até certo ponto interessante.

Com sua tela de 11,4 polegadas e resolução de 2408 x 1720 pixels, estamos diante do que poderia ser o tablet com a melhor definição de imagem para seu segmento de preço.

A tela possui um material personalizado com baixa emissão de luz azul para reduzi-la a menos de 40%, e um sensor de temperatura de cor dedicado para manter uma visualização confortável tanto de dia como de noite.

Imagen: OPPO | Probamos la nueva OPPO Pad Neo en su evento de presentación y compartimos una reflexión sobre su perfil de usuario luego de jugar con la tablet.

Estamos diante de um dispositivo com um display ReadFit 2.4K, que também possui alto-falantes quádruplos Dolby Atmos para garantir uma experiência de áudio imersiva. Além disso, possui uma bateria de 8.000 mAh com carregamento rápido SUPERVOOC de 33W. Conta com 6 GB de RAM, armazenamento interno de 128 GB e um processador Helio G99 Octacore.

O melhor é a integração com seu ecossistema

Mas o que mais nos chamou a atenção com o Pad Neo foi como ele funcionou de forma fluida e dinâmica com o ecossistema da OPPO ao se conectar automaticamente com um Reno 11 vinculado, levando a experiência de uso do smartphone diretamente para a tela do tablet.

Sentiu-se bem, foi fluido e natural. Exatamente como acontece com a Apple entre o iPhone e o iPad, talvez até com um grau um pouco maior de opções e detalhes. Mas a uma fração do preço.

O tablet OPPO Pad Neo já está disponível na cor Cinza Cometa. O que a torna ideal para estudantes ou usuários casuais que procuram uma tela complementar sem precisar investir em um laptop.