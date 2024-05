Jeremy Renner ficou morto por vários segundos no dia em que se acidentou

No primeiro dia de 2023, o mundo do entretenimento ficou chocado ao saber do grave acidente sofrido pelo ator Jeremy Renner, muito querido no cenário cinematográfico por ser um dos principais participantes da bem-sucedida saga da Marvel, Vingadores.

O incidente causado por uma queda forte de um removedor de neve fez com que o americano passasse por momentos difíceis e até mesmo vários dias em estado de coma, no entanto, após uma longa recuperação, ele agora leva uma vida sem sequelas visíveis.

Quase um ano e meio depois do susto, nas últimas horas foi revelado que o artista de 53 anos ficou morto por vários segundos depois de ser esmagado pelo veículo.

Retorno da morte

Michael Beach, um dos colegas de Renner na série Mayor of Kingstown, revelou a incrível situação sobre o retorno da morte de Renner ao meio The Direct.

"Jeremy é como um cavalo de guerra, cara. Quero dizer, esse cara quebrou 38 ossos. E ele realmente morreu, o que eu não soube até que ele me disse. Ele não tinha certeza de como seria sua volta, mas estava pronto. A cada semana ele se sente mais morto e não houve interrupções devido às suas habilidades físicas. Ele é um cara incrível e realmente resistente como um prego", explicou Beach.

De acordo com um relatório oficial da Polícia de Washoe, Jeremy Renner estava tentando ajudar um membro da família que tinha ficado preso com um veículo, quando a máquina de remoção de neve que o protagonista de Hawkeye estava dirigindo passou por cima dele.

Renner contou a Diane Sawyer, jornalista da ABC News, que por um momento ficou sem esperança de sobrevivência, por isso, pegou seu celular e escreveu o testamento final para sua família. “Estive escrevendo notas no meu telefone, minhas últimas palavras para minha família. Não me deixem viver em tubos, em uma máquina e se minha existência for ser à base de drogas e analgésicos, deixem-me ir agora”.