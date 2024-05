Elon Musk processa adolescente após vender mercadoria pirata da Tesla

Elon Musk já foi em algum momento a pessoa mais rica do mundo, mas uma série de más decisões financeiras fez com que ele caísse algumas posições nesse ranking. No entanto, parece que ele está determinado a voltar ao topo. É o que pensamos depois de saber que ele processou um adolescente e vários jovens por US$2 milhões cada, acusando-os de vender mercadorias piratas da Tesla Motors.

No entanto, o mais desconcertante é que há uma história de contradições por trás desse processo legal. Pois, há alguns anos, Elon Musk parecia ter uma postura muito mais flexível em relação à possibilidade de criar mercadorias piratas em torno de sua empresa automotiva ou de seu próprio nome e rosto.

Tesla Musk

Mas agora, aparentemente do nada, Elon e sua equipe legal explodiram contra um grupo de jovens que aparentemente só queriam compartilhar sua paixão pela marca e pelo próprio Musk.

Gerando assim uma situação ridícula em que a ideia de negócio deles gerou alguns centavos de lucro e agora estariam prestes a serem obrigados a pagar uma quantia milionária.

Elon Musk assalta um adolescente e processa-o por $2 milhões de dólares

Numa reviravolta inesperada, relatada pelo jornal europeu Bild, o gigante automotivo Tesla Motors, liderado pelo próprio Elon Musk,, um dos homens mais ricos do mundo, processou um adolescente britânico de 14 anos por vender uma série de chaveiros impressos em 3D com o logotipo da empresa.

Assim, o que começou como um projeto pessoal de um empreendedor muito jovem agora se tornou um pesadelo legal onde ele poderia pagar o equivalente a US$2 milhões, o que questiona os limites da propriedade intelectual e da liberdade de expressão na era digital.

Principalmente devido ao precedente de uma publicação do próprio Elon Musk em sua conta oficial do Twitter (naquela época) onde parece endossar esse tipo de uso de imagem:

De acordo com o jornal The Sun, , em sua ação judicial, a equipe jurídica da Tesla argumenta que o adolescente, juntamente com outros indivíduos, a maioria dos quais também jovens, estariam envolvidos em uma situação de "concorrência desleal" ao comercializar produtos não oficiais com sua marca registrada.

A petição, apresentada num tribunal dos Estados Unidos, exige o pagamento de US$2 milhões, a cada um dos réus, a título de danos e prejuízos.

Na ação, seria incluída uma lista desses produtos, que incluem camisetas, moletons com capuz e óculos de sol, que teriam causado um "dano irreparável" à imagem e reputação da empresa automotiva, uma vez que esses artigos não oficiais diluem o valor de sua marca.

Um adolescente vende um moletom da Tesla e Elon Musk exige uma fortuna dele

O jornal relata a história de um adolescente britânico envolvido nesta ação coletiva, cujo nome não foi revelado devido à sua idade, que afirma ter vendido apenas um moletom com capuz com o logotipo da Tesla na plataforma Etsy.

Agora, após essa venda, teoricamente, o jovem deveria US$2 milhões a Elon Musk. Mas a maior ironia é que o jovem começou a vender produtos da Tesla depois de se deparar com o tweet que compartilhamos acima.

O adolescente argumenta que, com base nessa mensagem, agiu de boa fé e não tinha a intenção de violar os direitos de propriedade intelectual da Tesla.

Tudo indicava que Elon Musk não tinha problemas com o assunto. Mas como vimos do nada, essa ação judicial milionária explodiu.