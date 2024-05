Como começa o seu dia Jeff Bezos? Este é o hábito matinal que poderia mudar a sua vida

Jeff Bezos possui a segunda maior fortuna do mundo. O empresário deve sua fama à fundação da Amazon, mas ao longo do tempo conseguiu se posicionar com outras empresas igualmente bem-sucedidas que sua marca de comércio eletrônico. Por exemplo, Bezos também é CEO da Blue Origin, sua empresa aeroespacial que busca democratizar o espaço e nos aproximar cada vez mais do turismo fora deste mundo. Além disso, Bezos é dono do Washington Post, possui investimentos em gigantes digitais como Airbnb, Uber, X (anteriormente Twitter), e dirige sua própria fundação.

ANÚNCIO

Assim, sua visão de negócios o levou a se consolidar como um dos herdeiros mais bem-sucedidos de nossos tempos, dedicando sua vida a administrar suas empresas e milhares de funcionários. Mas ao contrário do que possa parecer, a verdade é que Bezos tem sim uma vida fora do escritório, e até mesmo hábitos matinais que ele replica todos os dias.

A intimidade de Jeff Bezos

Em dezembro o magnata compartilhou em uma entrevista no podcast de Lex Fridman que sua manhã não começa com a agitação esperada de um líder empresarial de seu calibre. Pelo contrário, ele escolhe começar o dia de forma lenta e consciente, dedicando tempo à leitura, conversas relaxadas e sempre desfrutando de seu primeiro café do dia.

Recomendado:

De acordo com a filosofia de Bezos, é muito importante acordar devagar e levar nosso tempo para fazê-lo. "Primeiro, eu acordo e fico de preguiça um pouco. Não sou tão produtivo como se poderia pensar", admitiu no podcast. Assim, nas primeiras horas da manhã, ele se informa, lê o jornal ou conversa com Lauren Sánchez, sua parceira e noiva.

Também reserva um tempo para se exercitar, explicando que é para gerar endorfinas, além de aumentar sua energia e motivação para o resto do dia. Mesmo nos dias difíceis, o empresário se esforça para manter esta parte de sua rotina, reconhecendo que se sente mais alerta e satisfeito quando não a ignora.

"A maioria dos dias não é tão difícil para mim. Mas em alguns dias é realmente difícil e eu faço mesmo assim", compartilhou. E então chega o momento das tarefas que exigem um alto nível intelectual, como tomar decisões e começar o dia.

No entanto, ao final do seu dia, outro hábito saudável de Bezos é o seu compromisso de descansar pelo menos oito horas, devido aos benefícios que essa prática traz para o seu próprio bem-estar e desempenho. No entanto, ele nunca revelou a que horas se deita ou levanta.