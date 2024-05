A Xiaomi competirá com o Samsung Galaxy Z Flip 5 e o Z Fold 5

A Xiaomi está preparando um smartphone dobrável com mais câmeras do que o Samsung Galaxy Z Flip 5 e o Z Fold 5

Ao longo dos anos, temos visto como a Samsung conseguiu se posicionar como a marca líder no mercado de smartphones com tela dobrável. No entanto, ultimamente, eles têm enfrentado concorrentes cada vez mais fortes e parece que a Xiaomi não vai ficar para trás, pois estaria preparando uma série de telefones flexíveis com uma quantidade impressionante de câmeras.

Recentemente, por exemplo, vimos como o OPPO Find N3 Flip conquistou o mercado mexicano para se tornar um dos modelos mais populares e procurados lá. E agora parece que o fabricante sul-coreano está enfrentando novos desafios.

OPPO OPPO Find N3 Flip

Uma vez que a equipe da Xiaomi na China estaria se preparando para o lançamento de um par de smartphones de tela dobrável de nova geração que teriam um arsenal de câmeras com várias lentes, superando assim, pelo menos em termos de potência fotográfica e de vídeo, os "novos" Samsung Galaxy Z Flip 5 e o Samsung Galaxy Z Fold 5.

Tradicionalmente, os telefones com este tipo de display têm módulos fotográficos limitados devido às restrições arquitetônicas de sua montagem. Mas parece que isso está prestes a mudar e isso poderia colocar em apuros o líder atual.

A Xiaomi quer destronar a Samsung com as câmeras do Xiaomi MIX Flip

Apesar de ser pioneira no segmento de smartphones dobráveis, a Samsung está vendo as marcas chinesas se aproximarem. Empresas como Xiaomi oferecem dispositivos com especificações mais altas a preços mais competitivos, o que está rapidamente diminuindo a vantagem da Samsung.

E agora, como a cereja do bolo, a partir da rede social Weibo, chega-nos o relatório inquietante de que os próximos lançamentos da marca, o Xiaomi MIX Flip e o Xiaomi MIX Fold 4, têm tudo para bater forte na Samsung. Uma vez que estes dispositivos teriam características que superam as do Galaxy Z Flip 5 e do Galaxy Z Fold 5.

Destaca principalmente o fato de que teriam câmeras com mais lentes. O MIX Flip teria uma configuração de câmera tripla (o Galaxy Z Flip 5 tem apenas duas), enquanto o MIX Fold 4, por sua vez, teria quatro câmeras, em comparação com as três do Galaxy Z Fold 5.

Giz China | Xiaomi MIX Flip Xiaomi

Na verdade, o MIX Flip seria o primeiro telefone dobrável da empresa e contará com uma configuração de câmera tripla que inclui uma câmera principal de 50 MP, uma grande angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 60 MP com zoom óptico de 2x. Isso o torna claramente superior ao Galaxy Z Flip 5, que possui apenas uma câmera principal de 50 MP e uma grande angular de 12 MP.

A isso se somam afirmações de que ambos dispositivos da Xiaomi serão mais finos do que seus equivalentes da Samsung, posicionando o MIX Fold 4 como o telefone dobrável mais fino do mundo.

Pensar-se-ia que isso sacrificaria a autonomia, mas não, acontece que o MIX Fold 4 terá uma bateria de maior capacidade do que o Galaxy Z Fold 5. Além de outros detalhes, como classificação IP de resistência à água e um processador Snapdragon 8 Gen 3.

Quando chegarão o Xiaomi MIX Flip e o Xiaomi MIX Fold 4?

Espera-se que os dois novos dobráveis da Xiaomi sejam apresentados oficialmente no terceiro trimestre de 2024, coincidindo com o lançamento dos Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6. Embora a disponibilidade global dos dispositivos da Xiaomi ainda não esteja confirmada de forma alguma, sua chegada ao mercado chinês certamente acenderá o alerta na Samsung.

Tudo indica que no próximo ano teremos três grandes marcas disputando o primeiro lugar neste segmento de mercado com Samsung, Xiaomi e OPPO.

Será interessante ver como a chegada desses novos modelos pode alterar a dinâmica atual deste mercado, que nunca pareceu estagnado, mas que agora está aumentando sua intensidade.