Como detectar quando uma mensagem de texto ou uma mensagem do WhatsApp é falsa

Com o avanço da tecnologia, os dados se tornaram parte essencial do sistema. Adquirir informações dos usuários permite que os criminosos perfilhem as vítimas de forma mais precisa e, assim, monetizem em grande escala as bases de dados já formadas. Por isso, existem centenas de táticas para que os usuários inocentemente divulguem suas informações.

Uma das modalidades mais famosas, com mais de 286 milhões de tentativas de ataques, é o phishing, técnica que em 2023 levou a América Latina a ser uma das regiões mais atacadas com mensagens falsas enviadas principalmente por SMS e WhatsApp.

Essa tática criminosa tem como objetivo enganar pessoas desprevenidas para causar danos financeiros e roubar suas informações pessoais. Geralmente, essas fraudes usam promoções, mensagens falsas de bancos ou ofertas de emprego atraentes.

3 sinais para identificar que uma mensagem é falsa

De acordo com a empresa de segurança cibernética Kaspersky, existem várias “pistas” ou sinais que os usuários podem identificar quando uma mensagem é falsa e procura roubar dados. No Publimetro, compilamos 3 dos principais sinais de suspeita: