Assim é a aparência dos milhares de quilômetros que o Oceano Pacífico tem do espaço

Como a Terra parece do espaço? Todos os entusiastas da astronomia fazem essa pergunta em algum momento de suas vidas. Graças à tecnologia, agora existem opções para contemplar nosso planeta, seja através dos múltiplos satélites em órbita ao redor do mundo, ou da Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA.

A nave espacial da NASA, que também é usada por outras agências como a ESA (Agência Espacial Europeia), JAXA (Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial), Roscosmos (Rússia) e agências privadas, como a SpaceX, faz um total de 16 voltas à Terra em um dia. No total, consegue dar cerca de 5.840 voltas ao redor do mundo em um ano.

Isso faz com que a mesma nave registre paisagens naturais impressionantes do nosso planeta. Recentemente contamos como as Torres del Paine, na Patagônia Chilena, foram capturadas pela ISS da NASA. Mas o que vamos mostrar nesta resenha é uma impressionante imagem de como se veem os milhares de quilômetros do Oceano Pacífico, através de uma sombra de nuvens que se combinam com a luz tênue do Sol.

SpaceRock compartilha esta incrível imagem do Oceano Pacífico e informa que foi tirada a partir do laboratório que a NASA tem no espaço.

Ver a Terra do espaço 24 horas

A NASA, em conjunto com a administração da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), desenvolveu um aplicativo que mostra um vídeo da Terra do espaço, graças a uma câmera instalada do lado de fora do laboratório orbital.

A aplicação chama-se ISS Live Now: Terra ao vivo e pode ser baixada em qualquer celular ou tablet através da Google Play Store. É simplesmente impressionante. Além de mostrar uma visual única da Terra, também fornece um mapa para que você possa identificar a região do mundo por onde a ISS está passando.

Na mesma descrição do aplicativo na Google Play Store, eles informam que recentemente adicionaram o download de vídeos e o Tour da ISS, que é executado com o Google Street View.

É um sinal de vídeo ao vivo que está ativo 24 horas por dia. Às vezes perde o sinal e eles avisam na tela. Também pode acontecer de você ver apenas uma parte da nave e tudo escuro. Isso significa que a Estação Espacial Internacional virou e a câmera está apontando para o espaço profundo.